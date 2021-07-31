Van'da 15 Günlük Yasak!

Van’da bazı etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

GÜNCEL 31.07.2021, 12:17 31.07.2021, 12:18
Van'da 15 Günlük Yasak!

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 02/08/2021 tarihinden geçerli 16/08/2021 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılmasının, çadır ve stant kurulmasının/açılmasının, imza kampanyası düzenlenmesinin, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılmasının, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır” denildi.

Yorumlar (1)
Vatandaş 9 saat önce
Açıkçası Van valiliğinin bu tavırları gözümü açtı. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir terör eylemi vanda teröre lanet yürüyüşü yapılarak kınanır di. Ama ölen Kürt diye bırak aktiviteyi üstüne yürüyüş yasağı getirildi normal karşılamak lazım.
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