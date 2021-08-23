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Van'da 13 göçmenin hayatını kaybettiği kazada 1 kişi tutuklandı

Van'ın Muradiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan minibüsteki düzensiz göçmenlerden 13’ünün hayatını kaybettiği kazayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

GÜNCEL 23.08.2021, 15:01 23.08.2021, 15:03
Van'da 13 göçmenin hayatını kaybettiği kazada 1 kişi tutuklandı

Muradiye ilçesinin Yumaklı Mahallesi'nde 10 Temmuz 2021 tarihinde düzensiz göçmenleri taşıyan 65 ER 186 plakalı aracın kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu araçta bulunan 1 organizatör ve 13 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili yapılan operasyonda Y.O. (28) isimli bir kişi de İpekyolu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muradiye Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Y.O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA

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