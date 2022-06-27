Van Cumhuriyet Caddesi'nde o şahısa linç girişimi
Van Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir şahsın önünde yürüyen kadını cep telefonu ile görüntülediği iddiası ortalığı karıştırdı. Gerginlik bir anda üst seviyeye çıkarken vatandaşlar İran uyruklu olduğu iddia edilen şahsı linç etmek istedi.
WanHaber - Haber Merkezi
Van'ın en kalabalık noktalarından olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi.
İran uyruklu olduğu iddia edilen bir şahsın önünde yürüyen kadını cep telefonu ile videoya aldığı iddiası ortalığı karıştırdı.
Kadının fark etmesi üzerine gerginlik en üst seviyeye çıkarken çevrede bulunan vatandaşlar şahsa karşı linç girişiminde bulundu.
Bir grup vatandaş ise olayı yatıştırmaya çalışarak, yabancı uyruklu şahsı Park AVM binasına kaçırdı.
Görüntüler, bölgede bulunan vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
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