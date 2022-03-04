Van-Çatak karayolunda fırtına ve tipi etkili oldu

Van-Çatak karayolunda Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilerken, Kaymakamlık sosyal medya hesaplarından duyuru yayımlandı.

Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, "Değerli vatandaşlarımız Çatak-Van karayolunun 10 ve 30'ncu kilometreleri Kayaboğaz bölgesinde fırtına ve tipi etkisini arttırmış durumda.

Ayrıca çığ ve heyelan tehlikesi bulunmaktadır. Acil bir durum olmadıkça lütfen yola çıkmayın. Yola çıkacak vatandaşlarımız ise mutlaka araçlarında zincir bulundurmaları gerekmektedir" dedi.