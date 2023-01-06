Van Çaldıran Kaymakamlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

40 yaşını doldurmamış olmak

Başvuru yapılacak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ilçe sınırlarında en az 6 aydır ikamet ediyor olmak

BAŞVURU BELGELERİ

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecek, 09.01.2023 tarihi saat 17:00'a kadar asıllarının verilmesi kaydıyla istenilen belgelerin fotokopileri de verilebilecektir.

Bir dilekçe ekinde;

1- Özgeçıniş

2- Mezun olduğu Lisans veya Lisansüstü Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da E-Devlet Çıktısı

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4- Nüfus Kayıt Örneği

5- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6- Adres Durum Belgesi (Tarihçeli Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi)

7- Son 2 Yıla Ait Geçerliliği Olan KPSSP3 Sınav Sonuç Belgesi (2021-2022)

8- Adli Sicil Kaydı

9- Çalışmasına Engel Olmayacağına Dair Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu) Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. Şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

06.01.2023 - 09.01.2023 tarihleri arasında başvurular yapılacak.

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Şehrivan Gazetesi