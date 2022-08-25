Van büyükşehir zabıtasının seyyar satıcılarla mücadelesi sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde seyyar satıcılık yapanlarla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Vatandaşlar ve cadde esnafından gelen şikâyetler üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere yoğun olan ana arterler ve ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal ederek yaya ve araç trafiğini engelleyen seyyar satıcılara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehdit eden, görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan seyyar satıcılar daha önce uyarılırken, akşam saatlerinde ise uyarıları dikkate almayanlara karşı çalışma yapıldı. İlçe belediyeleri ile koordinasyon halinde yapılan denetimlerin devam edeceği ve seyyar satıcılara müsaade edilmeyeceği belirtildi.