Van Büyükşehir'den ücretsiz ulaşım

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında yarın saat 17.00'da oynanacak hentbol maçı için 4 noktada ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

GÜNCEL 16.10.2022, 10:37
Van Büyükşehir'den ücretsiz ulaşım

Sporsal faaliyetlere her türlü desteği veren Van Büyükşehir Belediyesi, Pazar günü kentte yaşanacak milli heyecana da ortak oluyor. Bu çerçevede saat 17.00'da Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye - Kuzey Makedonya hentbol maçı için Beşyol meydanı, Van AVM önü, Şişli Öğretmenevi ve Erciş yolu üzerinde bulunan Süleyman Şah Öğrenci Yurdu olmak üzere 4 noktadan saat 13.00'dan itibaren ücretsiz araç kaldırılacak. Maç saatine kadar araçlar ring atarak sporseverleri ücretsiz olarak taşıyacak.

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