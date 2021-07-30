Van Büyükşehir'den asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit ilçesine bağlı 1,7 kilometre uzunluğundaki Veysel Karani Caddesi’nde asfalt serimine başladı.

GÜNCEL 30.07.2021, 14:51 30.07.2021, 15:14
Van Büyükşehir'den asfalt çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım için kent genelinde başlattığı asfalt çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Edremit Kurubaş Mahallesi ile İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’ni birbirine bağlayan Veysel Karani Caddesi’nde asfalt çalışmaları başladı. Daha önce altyapı eksiklikleri giderilen ve zemin güçlendirmesi yapılan 1,7 kilometrelik cadde de sıcak asfalt serimine başlandı.

Yıllardır ulaşımda sorun yaşayan mahalle sakinleri ise çalışmalardan ötürü Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Yorumlar (7)
Yol Medeniyettir 1 gün önce
VAN KENT MERKEZİNDEKİ BÜTÜN MAHALLELERDE GEREK SIFIRDAN ASFALTLANMASI GEREKEN GEREKSE DE YAMALI, BOZUK VE SORUNLU OLDUĞU İÇİN YENİDEN ASFALTLANMASI GEREKEN ONLARCA CADDE VE ONLARCA SOKAK VAR. VBB VE MERKEZ İLÇE BELEDİYELERİ 5, 10, 15 KİLOMETRE DEĞİL EN AZ 50-60 KİLOMETRE ASFALTLAMA YAPMALI. BÖYLECE BELKİ MERKEZDEKİ MAHALLERDE YOLLARIN BİR KISMI 2021'DE YENİLENMİŞ OLSUN.
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Yol medenı 1 gün önce
VAN MERKEZ MAHALLELERİNDE BU ŞEKİLDE GEREK SIFIRDAN ASFALTLANMASI GEREKEN GEREKSE DE YAMALI VE BOZUK OLDUĞU İÇİN ASFALTLANMASI GEREKEN ONLARCA CADDE VE ONLARCA SOKAK VAR. BÜTÜN BELEDİYELER 5, 10, 15 KİLOMETRE DEĞİL BELKİ 50-60 KM YOL ASFALTLAMASINI SADECE KENT MERKEZİNDEKİ MAHALLELERDE YAPMALI Kİ BOZUK YOLLARIN EN AZINDAN BİR KISMI YENİLENMİŞ OLSUN.
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VAN 1 gün önce
Selimbey'de, Eminpaşa'da, Kurubaş'ta, Yalım Erez'de, Akköprü'de, Şabaniye'de, Süphan'da, Hacıbekir'de, Bostaniçinde ve diğer yerlerde de çok ihtiyaç var.
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Bilmez 1 gün önce
Büyükşehir belediyesi Van'ın leş gibi kokan çöp konteynerlerinede bir çözüm bulsa güzel olacak ama nerdeeeeeeee
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Samet 1 gün önce
Hakkımızı sana helal etmiyoruz sayın vali
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altair 12 saat önce
yapılan işler takdir edilir lakin astfalt serimi yapilan yerin alt yapısı bitmeden zemin iyice sertleştirici madde serilmeden zift dökülmeden toprağın üzerine göstermelik yapılırsa seneye yamru yumru yol oluyor bakıyorsun su patladi kaz gaz geçti kaz fiber geçti kaz adam evine su cekti kaz bir yıl geçmeden yol pert oldu gitti her kapı önüne deve géçmez tumsek yap yol yol olmaktan çıkıyor her sene kaldırım taşı sök yeni taş döşe sırf birileri para kazansın diye yapmayın bunu ağaçlar susuzluktan kurumuş zaten trafik keşmekeş aylarca bir cadde kapatılmazki birini bitir birine başla istanbulu geçti trafik araç sayısıni kaldırmıyor yaya yolları caddelerden geniş cift serit giden cadde yok vanda bir araç parkettimi digeri yanından aynasina değmeden zor geçiyor lütfen işinizi düzgün yapın
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altair 12 saat önce
vanın terminal kavşağı ile karayolları kavşağının acilen çözülmesi lazım her akşam sabah trafik çilesi çekmesi mi lazim emniyetin iskeleden ipekyoluna dönüş karşı tarafta adliye binalarinin duvarı geri çekilse olmazmıydi kavşak dar birde iskeleye giden minibüsler tam köşede yolcu almak için durmuyorlar mı tam bir rezalet büyükşehire yakışmıyor buraya acil çözüm bulun lütfen sayin editor lutfen bunu yetkililere iletin okuyan yok galiba bu yazılarimizi bu sehir hepimizin gördüğümuz olumsuzluklari yazmak vatandaşlik görevimiz
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