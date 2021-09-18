Van Büyükşehir'de imar revizyon çalışmaları başladı

Van Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar yapılmamış büyüklükte bir imar revizyon projesini hayata geçiriyor. Bu kapsamda daha önce sivil toplum örgütleri ve meslek odalarıyla yapılan görüşmelerin ardından şimdi de imar revizyon çalışmasına dahil edilen mahallelerdeki vatandaşlarla toplantılar yapılıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk toplantı Şabaniye Mahallesi sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda yapılacak imar çalışmalarıyla ilgili vatandaşlara bilgi veren Van Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Seyfullah Şağban, mahalle sakinlerinin onayı olmadan bu işe başlanmayacağını söyledi.

“İlk toplantı Şabaniye Mahallesi sakinleriyle yapıldı”

Van Büyükşehir Belediyesi’nin kentin geleceğini düşünerek devasa bir imar revizyon çalışmasının startını verdiğini belirten Şağban, katılımcılara revizyon çalışmasını hazırlanan slayt eşliğinde anlattı. Şağban “Kentimizde genel olarak iç içe geçmiş ve sıkışmış plansız bir yapı var. Maalesef genel olarak modern bir şehir görüntüsünden uzak bir portre var. Biz işte bu görüntüyü ortadan kaldırarak geniş yolları ve insanlara nefes aldıracak sosyal donatı alanları olan yeni yerleşim yerleri yapılabilsin diye imar revizyon çalışmamızı hayata geçirdik. Bu işi sizin karşınıza getirmeden önce meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile de görüştük. Onların fikir ve taleplerini de dinledikten sonra şimdi de konunun muhatabı olan sizlerle de bir araya gelerek yapılacak işler hakkında bilgi vermek ve sizin de fikirlerinizi dinlemek istedik” dedi.

“İmar çalışmasıyla arsa ve konut fiyatları değer kazanacak”

Mevcut haliyle şehrin birçok mahallesinde çoğunluğu müstakil olan küçük arsaların bulunduğunu, bu nedenle müteahhitlerin bu küçük alanlarda konut yapmaya pek sıcak bakmadığını belirten Şağban, “Bu küçük arsa sahiplerinin bir araya gelerek anlaşmaları halinde ortaya çıkacak yeni büyük arsalarda bizim imar planlarımıza uygun sosyal donatı alanları ve geniş yolları olan yeni konutlar yapılabilecek. Bu yeni cazibe merkezlerinin oluşmasıyla kazanan yine siz vatandaşlarımız olacak. Çünkü arsa ve konut fiyatları belirgin ölçüde artacak, yani sizin malınız kıymetlenecek. Bir diğer ve çok önemli bir artı ise siz, aileniz ve çocuklarınız daha güzel bir mahallede yaşayacaksınız” diye konuştu.

“Mahallelinin istekleri anketle soruldu”

Yapılacak revizyon çalışmasında mahalle sakinlerinin onayına büyük önem verdiklerini belirten Şağban, “Van Büyükşehir Belediyemizce bu amaçla anketler hazırladı. Size dağıttığımız bu anketlere verdiğiniz cevaplar bizim için çok önemli. Şunu belirtmek istiyorum, biz sizlerin rızası dışında bir iş yapmak istemiyoruz. Eğer genel olarak istemiyoruz gibi bir tavırla karşılaşırsak bu mahallede yapılacak imar revizyon çalışmasını askıya alacağız. Ama sizlerde bu kararı vermeden önce şunu göz önünde bulundurmalısınız; Eğer bugün bu projeyi istemiyoruz derseniz biz istiyoruz diyen başka mahallelerde bu işi yaparız. Daha sonra bir daha ne zaman benzer bir revizyon çalışması yapılır belli olmaz. Burada zarar eden siz ve şehrimizin geleceği olur” şeklinde konuştu.

Toplantı, Şağban’ın katılımcıların sorularını cevaplandırmasının ardından sona erdi.