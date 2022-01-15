Van Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 33 daimi işçi için mülakat tarihi belli oldu!

Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 33 daimi işçi için mülakat tarihi belli oldu! İşte mülakata hak kazananlar... 

GÜNCEL 15.01.2022, 11:30
Van Büyükşehir Belediyesi’nin alacağı 33 daimi işçi için mülakat tarihi belli oldu!

Van Büyükşehir Belediyesi alacağı 33 daimi işçi için mülakat tarihlerinin duyurusunu yaptı.  

Van Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2021’de yapılan ilan ile Belediyeye tahsis edilecek 33 daimi işçi için belirlenen şartlar dahilinde yapılan kuradan sonra yapılacak olan mülakat tarihini ve mülakata hak kazananların listesini yayınladı. 

İşte mülakat tarihleri ve mülakata hak kazananlar:  

31.12.2021 tarihinde yapılan ilan ile Belediyemizde tahsis edilecek 33 işçi alımı için belirlenen şartlar dâhilinde yapılan kura sonrasında yapılacak mülakat ve uygulama değerlendirmesi 17-28 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Mülakat ve uygulama sınavında her bir aday aşağıda verilen listedeki sıralamaya göre davet edilecektir.  

MOTOR USTASI;  

Motor ustası için sözlü mülakat ve uygulama sınavları 17 Ocak 2022 - 21 Ocak 2022 tarihlerinde İpekyolu Caddesi Üzeri Eski YSE adresinde kurulu bulunan Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ait Garaj Amirliği yedek parça ambarı adresinde yapılacaktır.  

Motor ustası için aşağıda verilen listeye göre sözlü ve uygulama mülakatı;   

· 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 08:00’da ilk 30 kişi (30. kişi dâhil)  

· 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14:00’da ikinci 30 kişi (31. ve 60. kişi dâhil)  

· 18 Ocak 2022 Salı günü saat 08:00’da üçüncü 30 kişi (61. ve 90. kişi dâhil)  

· 18 Ocak 2022 Salı günü saat 14:00’da dördüncü 30 kişi (91. ve 120. kişi dâhil)  

· 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 08:00’da beşinci 30 kişi (121. ve 150. kişi dâhil)  

· 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 14:00’da altıncı 30 kişi (151. ve 180. kişi dâhil)  

· 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 08:00’da yedinci 30 kişi (181. ve 210. kişi dâhil)  

· 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 14:00’da sekizinci 30 kişi (211. ve 240. kişi dâhil)  

· 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 08:00’da dokuzuncu 30 kişi (241. ve 270. kişi dâhil)  

· 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 14:00’da son 18 kişi (271. ve 288. kişi dâhil) 

KAMYON ŞOFÖRÜ;  

Kamyon Şoförü için uygulama mülakat sınavının ilk adımı 20 Ocak 2022 tarihinde Erciş yolu üzeri (Organize Sanayiyi geçtikten sonra sağda) Topaktaş Mevkii Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait Yol Bakım Onarım ve Asfalt Şube Müdürlüğü yerleşkesi sahası adresinde yapılacaktır.  

Kamyon Şoförü için aşağıda verilen listeye göre uygulama mülakatı;  

· 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 08:00’da ilk 15 kişi (15. kişi dâhil)  

· 20 Ocak 2022 Perşembe günü saat 13:00’da ikinci 15 kişi (16. Kişi ve 30. kişi dâhil)  

Kamyon Şoförü için sözlü mülakat sınavının ikinci adımı 24 Ocak 2022 tarihinde İpekyolu Caddesi Üzeri Eski YSE adresinde kurulu bulunan Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ait Garaj Amirliği yedek parça ambarı adresinde yapılacaktır.  

 Kamyon Şoförü için aşağıda verilen listeye göre sözlü mülakat;   

· 24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 08:00’da 30 kişi (tam liste)  

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ;  

İş Makinası Operatörü için uygulama mülakat sınavının ilk adımı 21 Ocak 2022 tarihinde Erciş yolu üzeri (Organize Sanayiyi geçtikten sonra sağda) Topaktaş Mevkii Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına ait Yol Bakım Onarım ve Asfalt Şube Müdürlüğü yerleşkesi sahası adresinde yapılacaktır.  

İş Makinası Operatörü için aşağıda verilen listeye göre uygulama mülakatı;  

· 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 08:00’da ilk 15 kişi (15. kişi dâhil)  

· 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 13:00’da ikinci 15 kişi (16. Kişi ve 30. kişi dâhil)  

İş Makinası Operatörü için sözlü mülakat sınavının ikinci adımı 24 Ocak 2022 tarihinde İpekyolu Caddesi Üzeri Eski YSE adresinde kurulu bulunan Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına ait Garaj Amirliği yedek parça ambarı adresinde yapılacaktır.  

İş Makinası Operatörü için aşağıda verilen listeye göre sözlü mülakat;  

· 24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14:00’da 30 kişi (tam liste) 

NOT: Sınava katılacak kamyon şoförü adaylarının yanlarında ehliyet belgesi ile SRC 3 veya 4 belgesinin bulundurulması gerekmektedir. Operatör adaylarının da ehliyet belgesini yanlarında bulundurması gerekmektedir.

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