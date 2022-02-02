Van Büyükşehir Belediyesi’nden işçiye yüzde 54 zam!

Van Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası Van Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan BELVAN, VANSU ve kadrolu işçilere yönelik Hizmet-İş Sendikası ile 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Sözleşme törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Belediye yetkilileri, sendika temsilcileri ve çok sayıda işçi katıldı.

‘Alım gücünü harmanlayarak bir sonuç elde ettik’

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, üyelerin idari ve maddi şartlarının göz önünde bulundurulduğunu belirtti. Akdeniz, işçilerin alım gücünün harmanlanarak bir sonucun elde edildiğini dile getirerek, “Bu toplu iş sözleşmelerimizde kadrolu üyelerimiz, Belvan A.Ş üyelerimiz ve Van Su A.Ş’de çalışan üyelerimiz olmak üzere toplam 2 bin 750 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerini bitirmiş durumdayız. Tabii ki bu sözleşmeleri yaparken çalışan ve alın teri döken üyelerimizin idari ve maddi şartlarının nasıl daha iyi ve yüksek seviyelere getirebileceğimizin mücadelesini verdik. Bu mücadeleyi verirken özellikle bakanlıkların açıkladığı reel piyasa verilerini inceleyerek çalışan emekçi kardeşlerimizin alım gücünü harmanlayarak bir sonuç elde etmiş durumdayız” dedi.





‘Van halkının taktirini almak temel hedefimiz’

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van halkının beğenisini almanın temel hedefleri olduğunu dile getirdi. Bilmez, “Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikamızın Van Şubesinin değerli yöneticileri, bir süredir aramızda müzakere ile yapılan toplu iş sözleşmemizde anlaşma aşamasına vardık. Bugün o anlaşmayı imzalamak için bu salonda hep birlikte bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bizim hem Van Büyükşehir Belediyesi hem Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak temel bir görevimiz var. Van halkına Hakk’a hizmet bilinciyle hizmet etmek, Van halkının duasını, beğenisini ve taktirini almak bizim temel hedefimizdir. Belediye bu hizmeti çalışan emekçilerin gayretiyle, çabasıyla, inancıyla veriyor. Biz halkı ne kadar memnun edersek işimizin de o kadar iyi gideceğine inanıyorum” dedi.

‘Şartlarımızı zorladık’

Şartları zorladıklarını ifade eden Bilmez, “Belediyelerin de aynı aile bütçesi gibi geliri ve gideri var. Belediyelerin de ayağını yorganına göre uzatması gerek, halkın talepleriyle, emekçinin talepleriyle, sokağın talebiyle bütçesini de denkleştirmesi lazım. Onun için imzaladığımız sözleşmenin arkasında durabilmemiz lazım. İşi bitiren firmanın alacağını da verebilmemiz lazım. Onun için biz şartlarımızı gerçekten zorladık. Masaya oturduğumuzdan çok daha farklı bir şekilde kaldık. Hak-İş Şube temsilcilerini biz kendimizden gördük. Biz bütçemizi, imkanlarımızı da ortaya koyduk ve asla bir at pazarcısı gibi ne biz darlandık ne onlar darlandı. Belvan’da en düşük grupta olanların ücretinde yüzde 54 civarında artış oldu. Ortalamamızda yüzde 41 civarında Belvan’da artış sağlandı. Bin 671 kişi Belvan’da çalışıyor. Belvan’da çalışan en düşük 3 bin 644 maaş alan, 5 bin 438 TL alacak. En yüksek grupta 5 bin 337 TL ücret alan, artık 7 bin 270 TL ücret alacak. VASKİ’de ise en düşük 3 bin 633 TL ücret alan, artık 5 bin 841 TL ücret alacak. Teknik personellerde en yüksek gruptan maaş alan VASKİ’de 4 bin 763 TL, 6 bin 666 TL’ye çıkartıldı. Kadrolu işçilerimize de ortalama yüzde 34 civarında maaşlarına zam yansıyacak. 290 kadrolu personelimiz bugün imzalayacağımız sözleşmeden yararlanacak” diye konuştu.

‘Herkes elini taşın altına soktu’

Bilmez, devam eden çalışmalara değinerek, “Sadece yolları açmaya çalışmadık. İnsanlarımızın yürümeye çalıştığı kaldırımları da, parklardaki yürüyüş yollarını da temizlemeye çalıştık. O birimde görevli olmayan arkadaşlarımız da belediyeden çıktı ve herkes elini taşın altına soktu. Yolda görevli olmayan VASKİ araçlarımız da yeri geldiğinde yol çalışmalarında 24 saat esasına göre yanımızda oldular. Her ilçemizde şantiye ekiplerimizin yanında olduk. Van Gölünü kirlenmekten kurtardık. Arıtmamızı bitirdik, kendi ekibimizle sahildeki çamuru temizlemeye çalışıyoruz. Bunun bizim belediyenin emekçileri yürüttü. Son 30 yılda Şabaniye yolu hariç Van’da hiçbir yeni yol açılmadı. 11 kilometrelik yeni yolu belediyemiz kendi iş makinasıyla, personeliyle bu yolun alt yapısını bitirdik. Baharda asfaltını atacağız. Sahil yolunu yaptık. Bunların hepsini ihale yapmadan kendi iş makinamızla yaptık. Ayrıca Vanlıların en büyük hayali olan üniversiteden Bardakçı’dan başlayıp Mollakasım’a giden yolun Çitören ve Mollakasım arasındaki 9 kilometrelik kısmının genişletmesini bitirdik. İnşallah onu da Van halkına kazandırarak, Van’ı gölle buluşturmuş olacağız. Toplu taşımada ciddi bir sıkıntımız var. Kentimizin en ciddi problemi ve sorunu toplu taşıma. Hiç borçlanmadan yeni araç aldık. 54 otobüs aldık ve bunlarla da Van halkının sıkıntısını gidermeye çalıştık” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında hazırlanan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com