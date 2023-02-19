Van Büyükşehir Belediyesinden depremzedelere ücretsiz ulaşım imkanı

Van Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti veriyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Van'dan Malatya'ya giden ekipler, arama kurtarma, altyapıdaki sorunların giderilmesi ve yardımların dağıtılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın koordinasyonunda yaraların en kısa sürede sarılması için çaba gösteren ekipler, depremzedelerin daha rahat barınma ortamına kavuşması için Beydağı Konteyner Kent'i kurdu.

Konteyner kente ulaşımın daha rahat sağlanması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüsler, şehir içi ile konteyner kent arasında saat başı seferler düzenleyerek vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. AA