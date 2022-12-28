Van Büyükşehir Belediyesi’nden arıcılığa destek

Van’da tarım ve hayvancılığa yönelik projelerini sürdüren büyükşehir belediyesi, arıcılığın gelişmesi için de çalışmalar yürütüyor. Van Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ‘Van Arıcılığı Geliştirme’ projeleri tanıtım toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıya Van Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yusuf Altun, İl Müdürü İbrahim Görentaş, Öğretim Üyesi Cengiz Erkan ve arıcılar katıldı.

Arılarda Varroa Parazitine Karşı Mücadele (Organik Solüsyon Uygulaması) ve Balda Prolin Değerlerinin Ölçülmesi ve Parametrelerin Tespiti (Balın Kimliğinin Çıkarılması) projelerinin tanıtıldığı toplantıda arıcılara uygun zamanda ve uygun aralıklarda kullanmak üzere organik solüsyonlar verildi.

Tanıtım toplantısı arıcıların sorun ve taleplerinin görüşülmesi ile sona erdi.İHA