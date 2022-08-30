Van Barosu: Sağlıkçıların şiddetine de hayır!

WanHaber - ÖZEL

Van Barosu, geçtiğimiz gün bir müvekkilin hastanede ziyaret ettiği esnada doktorlar tarafından darp edilen Van Barosu'na kayıtlı Avukat Ahmet Kaçmaz'a destek için toplandı. 'Sağlıkçıların şiddetine de hayır' dövizi açan avukatlar, fiziki ve sözlü saldırıda bulunan iki doktor hakkında davacı oldu. Bacağında iki kurşun bulunduğu halde 3 gün boyunca ameliyatı ertelenen kız çocuğu, doktorların hırsı ve öfkesi sonucu hasta haklarına aykırı bir şekilde başka bir hastaneye sevk edildi. Konuyla ilgili toplanan Van Barosu avukatları, yaşanan olayı kınadı.

İşte Van Barosu tarafından yapılan o açıklama:

26.08.2022 günü Saray ilçesi sınırlarında, içinde mültecilerin bulunduğu bir araç, beyaz renkli bir aracın önlerine kırarak araçtan inmeleri ve akabinde aracı taramaları sonrasında 16 yaşında Afgan bir kadının bacağına iki kurşunun isabet etmesiyle yaralanması üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hastanesinde yatırılmıştır. Yaralanan 16 yaşındaki çocuk mültecinin, başlatılan soruşturma kapsamında beyan ve ifadesinin alınmasına yönelik 26.08.2022 günü CMK görevlendirme kapsamında meslektaşımız Av. Ahmet KAÇMAZ sistem üzerinden atanmıştır. Meslektaşımız, atama üzerine ifade işlemelerine katılmak amacıyla hastaneye gitmiş ancak şahsın ifade veremeyecek durumda olması nedeniyle ifade işlemlerine devam edilememiştir. 28.08.2022 günü şahsın durumunun ağır olduğunun meslektaşımıza bildirilmesi üzerine meslektaşımız tekrar hastanın bulunduğu hastaneye gitmiş, hala ameliyatın yapılmaması üzerine hasta ile ilgilenen doktor ile görüşmek istemiş, doktorun hasta hakkında yeterince bilgi vermemesi ve ameliyat için “zamanımız yok, işimizi senden mi öğreneceğiz” demesi üzerine meslektaşımız, müvekkilinin haklarını korumak isterken en ufak sözlü bir söylemde bulunmamasına rağmen iki ayrı doktorun fiziki ve sözlü saldırılarına maruz kalmıştır.

Olayın hemen akabinde darp raporu alan meslektaşımız, ilgili şahıslar hakkında şikayetçi olmuştur. Yaşanan bu çirkin saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar diliyoruz.

Sağlıkta şiddete karşı yürütülen mücadelede en ön saflarda olan biz avukatların, sağlıkçıların şiddetine maruz kalmasını şiddetle kınıyoruz. Yaşanan olay sonrası olayı sağlıkçıya yönelik şiddete evirmeye ve “kız, avukatın sevgilisi, avukat o yüzden böyle davranıyor” şeklindeki anlaşılmaz ve gerçeğe aykırı söylemleriyle olayı manipüle etmeye çalıştığı anlaşılan hekimlere avukatın kamu görevi nedeniyle hastanede olduğunu ve görevini yerine getirdiğini hatırlatmak isteriz.

Öte yandan ayağında iki kurşun olmasına rağmen 3 gün boyunca ameliyatı gerçekleştirilmeyen mülteci çocuk, yaşanan olay sonrasında, saldırıyı gerçekleştiren doktorların kişisel hırsları neticesinde ulusal ve uluslararası mevzuatın belirlediği hasta haklarına aykırı bir şekilde başka bir hastaneye sevk edilmişlerdir. Cuma günü aracın taranması üzerine bacağından iki kurşunla yaralanan 16 yaşındaki kadın mültecinin diğer hastaneye sevki sırasında meslektaşlarımız kendisine iştirak etmiş, hastaneye yatış işlemleri gerçekleştirildikten sonra meslektaşlarımız tarafından kendisine refakat edildiğini ve hukuki desteğin sunulacağını da belirmek isteriz. Yine olay sonrasında, olaya şahit olan diğer hasta yakınları ile hastane temizlik görevlilerinin beyanları hastane polisi tarafından alınması istenirken, tanıklar, saldırıyı gerçekleştiren doktorların baskı ve tehditleri nedeniyle beyanda bulunmayacaklarını ifade etmiş olup bu durumdan hekimler açısından ayrı bir suç teşkil etmektedir. Hastane Başhekiminin il dışında olması nedeniyle olaydan sonra gerekli müdahaleleri gerçekleştirmiş ise de saldırıyı gerçekleştiren hekimlerin manipüle edici tavır, söylem ve karakol ifadeleri iki hekimin şiddet sarmalı içerisinde oldukları açıkça anlaşılmaktadır.

Yargının kurucu unsurlarından biri olan biz avukatlar davaların ya da soruşturmaların tarafı değiliz. Bizler hak, hukuk ve adalet arayışında toplumun her kesimini bağımsız şekilde temsil etmekle görevli olduğumuz gibi kamu görevini de yerine getirmekle mükellefiz. Ancak borçluların, dava taraflarının ve kolluk kuvvetlerinin şiddetinden sonra hekimlerin de şiddetine maruz kalmış durumdayız. Şiddet mağduru sağlıkçıların şiddet illetine başvurmuş olması, bizleri ayrıca derinden yaralamış olmakla, sağlıkta şiddete hayır dediğimiz gibi sağlıkçıların da şiddetine hayır diyoruz.

Uğramış olduğumuz şiddet vakaları, ölümlerle sonuçlanmaktadır. Defaatle dile getirdiğimiz önleyici tedbirlerin alınması ve caydırıcı nitelikteki cezaların verilmesi gerekliliği daha fazla görmezden gelinemez. Yeni bir şiddet vakası yaşanmadan, ivedilikle tüm tedbirlerin alınması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Meslektaşımız Av. Ahmet KAÇMAZ’ın doktorlar tarafından darp edilmesi, tehdit ve hakarete maruz kalması, hastanın hasta haklarına aykırı bir şekilde başka bir hastaneye sevkinin yapılması ve hakikatin ortaya çıkmasını engellemek kastıyla olaya tanıklık eden kişilerin, saldırıyı gerçekleştiren doktorlar tarafından baskı ve tehdit altına alınmaları nedeniyle meslektaşımızla birlikte şikayetçi olunmuş olup soruşturmanın hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ve meslektaşımız kamu görevini yürütmek isterken darp edilmiş olması nedeniyle şahıslar hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmalarda şahısların öncelikle meslekten uzaklaştırılmaları ve soruşturmanın tutuklu olarak yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyor, soruşturmanın ve sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Van Barosu Başkanlığı