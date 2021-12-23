Van-Bahçesaray Yolu Ulaşıma Kapatıldı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve fırtına etkili olurken, Van’ın yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Önceki gün bölgede etkili olan kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapanmıştı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar kapsamında saat 13.00 sıralarında yol tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin yol genişletme çalışmaları devam ettiği sıra, akşam saatlerinde etkili olan tipi ve fırtınadan dolayı yol tekrar ulaşıma kapandı. Yoğun tipi ve çığ tehlikesinden dolayı çalışmalara ara verildi.