Van Arıcılar Birliği Başkanı: Van’da 2021’de son 20 yılın en düşük bal üretimi oldu

Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, Van’da arıların bu yıl ki bal üretimini Wan Haber’e değerlendirdi.

GÜNCEL 25.12.2021, 09:28
Van Arıcılar Birliği Başkanı: Van’da 2021’de son 20 yılın en düşük bal üretimi oldu

Van’da 2021 yılında yağışların az olması ve dolayısıyla yaşanan kuraklık, arıcıları olumsuz etkiledi. Kuraklık nedeniyle bu yıl polen ve nektar bulmakta zorlanan arılar bal üretemedi. Bitkilerin kurumasından dolayı düşüşe geçen bal üretimi arıcıları da vurdu. Van’da arıların bu yıl ki bal üretimini Wan Haber’e değerlendiren Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, 2021 yılında son 20 yılın en düşük bal üretiminin olduğunu belirtti. Tandoğan, bunun kuraklıktan ve küresek ısınmadan kaynaklandığını dile getirerek, “2021 yılında, son 20 yılın en düşük bal üretimi oldu. Kuraklık, küresel ısınma bölgeyi çok etkiledi. Özellikle sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde geçmesi, bitkilerin kurumuş olması gibi etkenler doğanın dengesini etkiledi. Bu anlamda bal olmadı” dedi. 

‘Arı ölümleri olacak’

2022 yılında, arı ölümlerinin artacağını ifade eden Tandoğan, “Seneye özellikle bal üretimi yapamayan arı kovanları sağlıklı olmadığından, yeterince beslenmediğinden bağışıklık sistemleri düşük olacak. Bağışıklık sistemleri zayıf kaldığından dolayı arı ölümleri de çok fazla olacak. Arı ölümleri olunca arı piyasası da ister istemez yükselecek. Bununla birlikte bal fiyatları da yükselecek. Özellikle Akdeniz’de çam ağaçlarının yanmasından sonra çam balı ihtiyacını buradan karşıladılar” diye konuştu. 

‘Bizi büyük felaketler bekliyor’

Tandoğan, yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğinin altını çizerek, “Eğer ki kuraklık böyle devam ederse ortada ne arı ne de bal diye bir şey kalmayacak. Bizi büyük felaketler bekliyor. Bakanlığın kuraklıkla, küresel ısınmayla, arıcılıkla ilgili tüm paydaş ve taraflarla oturup gerekli önlem, plan, proje, kalkınma, model hepsinin gözden geçirilmesi lazım. Yoksa bizi yokluk, kıtlık, yoksulluk bekliyor” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel

Yorumlar (0)
-3
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 18 42
2. Hekimoğlu Trabzon 18 37
3. Sivas Belediyespor 18 34
4. Çorum FK 18 34
5. Afjet Afyonspor 18 34
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 18 33
7. Bodrumspor 18 31
8. Ankaraspor 18 30
9. Somaspor 18 29
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 18 29
11. Serik Belediyespor 18 26
12. İnegölspor 18 24
13. Etimesgut Belediyespor 18 21
14. Turgutluspor 18 21
15. Diyarbekirspor 18 19
16. Sarıyer 18 15
17. Adıyaman FK 18 13
18. Ergene Velimeşespor 18 12
19. Kahramanmaraşspor 18 7
20. Niğde Anadolu FK 18 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 17 26
10. Kocaelispor 18 24
11. Tuzlaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 17 20
16. Ankara Keçiörengücü 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10