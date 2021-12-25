Van Arıcılar Birliği Başkanı: Van’da 2021’de son 20 yılın en düşük bal üretimi oldu

Van’da 2021 yılında yağışların az olması ve dolayısıyla yaşanan kuraklık, arıcıları olumsuz etkiledi. Kuraklık nedeniyle bu yıl polen ve nektar bulmakta zorlanan arılar bal üretemedi. Bitkilerin kurumasından dolayı düşüşe geçen bal üretimi arıcıları da vurdu. Van’da arıların bu yıl ki bal üretimini Wan Haber’e değerlendiren Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, 2021 yılında son 20 yılın en düşük bal üretiminin olduğunu belirtti. Tandoğan, bunun kuraklıktan ve küresek ısınmadan kaynaklandığını dile getirerek, “2021 yılında, son 20 yılın en düşük bal üretimi oldu. Kuraklık, küresel ısınma bölgeyi çok etkiledi. Özellikle sıcaklıkların mevsim normalleri ve üzerinde geçmesi, bitkilerin kurumuş olması gibi etkenler doğanın dengesini etkiledi. Bu anlamda bal olmadı” dedi.

‘Arı ölümleri olacak’

2022 yılında, arı ölümlerinin artacağını ifade eden Tandoğan, “Seneye özellikle bal üretimi yapamayan arı kovanları sağlıklı olmadığından, yeterince beslenmediğinden bağışıklık sistemleri düşük olacak. Bağışıklık sistemleri zayıf kaldığından dolayı arı ölümleri de çok fazla olacak. Arı ölümleri olunca arı piyasası da ister istemez yükselecek. Bununla birlikte bal fiyatları da yükselecek. Özellikle Akdeniz’de çam ağaçlarının yanmasından sonra çam balı ihtiyacını buradan karşıladılar” diye konuştu.

‘Bizi büyük felaketler bekliyor’

Tandoğan, yetkililerin bir an önce önlem alması gerektiğinin altını çizerek, “Eğer ki kuraklık böyle devam ederse ortada ne arı ne de bal diye bir şey kalmayacak. Bizi büyük felaketler bekliyor. Bakanlığın kuraklıkla, küresel ısınmayla, arıcılıkla ilgili tüm paydaş ve taraflarla oturup gerekli önlem, plan, proje, kalkınma, model hepsinin gözden geçirilmesi lazım. Yoksa bizi yokluk, kıtlık, yoksulluk bekliyor” ifadelerini kullandı.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel