Van Akademik Odalar Birliği Platformu üyeleri gazetecilerle bir araya geldi 

Van Akademik Odalar Birliği Platformu, kentteki yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Van Barosu, Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Van-Hakkari Tabip Odası, Van-Bitlis-Hakkari Eczacılar Odası, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Van il Koordinasyon Kurulu, Van Diş Hekimleri Odası, Van Veteriner Hekimler Odası temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan platform üyeleri, yapmayı planladıkları çalışmaları anlattılar.

‘Mutlak şekilde sorunlara değineceğiz’

İlk konuşmayı yapan Van SMMMO başkanı İbrahim Şahin, platformun amacını anlattı. Şahin, “Demokratik ve evrensel hukukun üstünlüğü ilkesiyle çağdaş bilimsel değerlerin ışığında bir kent kültürünü oluşturmak, edindiği birikimler ile çalışan meslek sahibi kesimleri temsil eden akademik meslek odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güç birliğiyle daha kapsamlı çalışmalar yaparak, kentimize faydalı hizmetler üretmek, kentimizde barış, özgürlük, dostluk ve kardeşlik anlayışını pekiştirmek, sağlıklı insan sağlıklı toplum sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefiyle bütünleştirmek, toplumun sosyolojik ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak bizim temel tüzüğümüzün amacıdır. Dolayısıyla bundan sonra Van Akademik Odalar Birliği Platformu olarak gerek kentimizle ilgili gerek ulusal gerekse uluslararası ilgili sorunlarda sözümüz olacak. Mutlak şekilde sorunlara değineceğiz. İyi şeylere iyi diyeceğiz, kötü şeyleri mutlaka eleştireceğiz. Kentimizle, geleceğimizle ilgili en azından bizden sonra topluma bırakacağımız bir miras amacıyla bu platformu oluşturduk. Platformumuzun başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

‘İnsan haklarıyla ilgilenmeye çalıştık’

Daha sonra sözü alan Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, amaçlarının kenti daima ileri götürmek olduğunu belirterek, “Geldiğimiz noktada bizler baro olarak her zaman bir meslek örgütü olmakla birlikte aynı zamanda kanunun sadece insan haklarını koruma, işler hale getirme ve hukukun üstünlüğünü işler hale getirme noktasında, kanunun verdiği görevi yerine getiren bir meslek odası olma noktasında da görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Biz işin hukuk kısmıyla bugüne kadar elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kentin sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştık. İnsan haklarıyla ilgilenmeye çalıştık. Bizler meslek odaları olarak bir araya geldik ve pandemi sürecinde meslek odalarımızı kurduk. İlk etapta birkaç odamızla başlamıştık. Yakın zamanda yeni odalarımızın katılımıyla artık çok daha güçlü olduğumuza inanıyoruz. Van Akademik Odalarının amacı bu kentin gelişimi noktasında bize düşen görevler ne ise ne yapmak gerekiyorsa, nasıl bir çaba ortaya koymak gerekiyorsa bunu yapmaktır. Bizim amacımız bu kenti daima ileriye götürebilmektir. Bu kentin sorunlarıyla ilgilenebilmektir. Bu noktada da bütün başkanlarla birlikte bir çaba ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

‘Van’ın kronikleşen birçok sorununun olduğunu biliyoruz’

Van-Hakkari Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Yaviç, Van’ın çevre illeri de etkilediğini vurgulayarak, “Van Akademik Odalar Birliği uzun süredir çalışmalarını sürdüremiyor. Yoğun gündemler içerisinde bugün fırsat bulabildik. Van sadece, Van halkını değil aslında bölgedeki, çevresindeki birçok ili de birçok boyutuyla etkileyebilen bir il. Van ilinin ilk hali beraberinde çevresini de etkiliyor. O açıdan bizler özellikle gelinen noktada Van’ın kronikleşen birçok sorununun olduğunu biliyoruz. Van halkının bu sorunlarına yönelik inisiyatif almak, bu süreçlere katkı sunmak adına böyle bir çalışmanın içerisine girildi” diye konuştu.

‘Sorumluluklarımız var’

Van-Bitlis-Hakkari Eczacılar Odası Başkanı Fikret Baransel, topluma karşı sorumluluklarının olduğunun altını çizerek, “Biz toplumun içinden çıkmış okumuş insanlar olarak topluma karşı çok çeşitli sorumluluklarımız var. Biz bu sorumluluğun bilinciyle böyle bir yapı kurmak için yola çıktık ve 2019’dan bu yana bu yapı ciddi bir şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi.

Fatma Polatcan - WanHaber ÖZEL