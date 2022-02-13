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Van Adliye Lojmanları, Emniyete Devredildi

Akıbeti merak konusu olan adliye lojmanları, Emniyet Genel Müdürlüğü adına kamu konutu olarak kullanılmak üzere tahsis edildi.

GÜNCEL 13.02.2022, 11:19 13.02.2022, 11:34
Van Adliye Lojmanları, Emniyete Devredildi

WanHaber - ÖZEL

Van'ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde 2014 yılında adliye personelleri için, 5 bloktan oluşan 130 daireli adliye lojmanları inşa edildi. Ancak adliye personelleri, konutların yapıldığı bölgeyi güvenli bulmadıklarından o dönem çok büyük meblağlara mal olan lüks lojmanları tercih etmedi. Kaderine terk edilen lojmanların kapısından penceresine malzemelerinin birçoğu sökülüp götürüldü. 2017 yılında İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen lojmanlar, ardından Milli Emlak’a devredildi. Kullanılmayıp tinercilerin ve hırsızların meskeni haline gelen milyonluk yatırımın akıbeti merak konusu olurken, Bakan Murat Kurum konuyla ilgili açıklama yaptı.  

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, 4 Ekim 2021’de adliye lojmanları ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a soru önergesi verdi. Bakan Kurum, 3 Aralık 2021’de HDP Van Milletvekili Orhan’ın soru önergesine yanıt verdi. Kurum, yanıtında adliye lojmanlarının Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne kamu konutu olarak kullanılmak üzere tahsis edildiğini belirtti.  

İşte Bakan Kurum’un yanıtı: 

“Söz konusu kamu konutları Adalet Bakanlığı tarafından ihale edilerek, işin yapı denetimi ve geçici kabul işlemleri de aynı Bakanlık tarafından yapılmıştır. Van ili Edremit ilçesi, Kurubaş mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait 7 bin 263 ada 1 parsel nolu 20 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kamu konutu yapılmak üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Adalet Bakanlığına tahsis edilmiş ve Adalet Bakanlığı tarafından 28 Haziran 2013 tarihinde ihalesi yapılarak, 9 Haziran 2014 tarihinde ise Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen komisyon tarafından geçici kabulü yapılmıştır. Van İl Sağlık Müdürlüğü 15 Ekim 2015 tarihinde Adalet Bakanlığına tahsisli bulunan kamu konutlarının ilgili kurum tarafından kullanılmayacağını belirterek tahsisini talep etmiştir. Adalet Bakanlığına tahsisli bulunan kamu konutları Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne de bildirilmiştir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 26 Şubat 2018 tarihinde söz konusu Kamu Konutlarının Sağlık Bakanlığına tahsisi yapılmıştır. Valilik makamının 8 Şubat 2021 tarihli Olur’u ile söz konusu taşınmazın tahsisi kaldırılarak Milli Emlak Müdürlüğüne devredilmiştir. Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından söz konusu kamu konutları, İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) adına kamu konutu olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.”

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