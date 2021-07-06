Van Açık Oto Pazarı: Otomobil Çok Alan Yok

Van Açık Oto Pazarı’nda satışa çıkan araçlar, alıcı bulmakta zorlanıyor. Galericiler duruma isyan ederken, otomobil piyasasının son yılların en büyük durgunluğunu yaşadığını söyledi.

GÜNCEL 06.07.2021, 14:30 06.07.2021, 14:41
Van Açık Oto Pazarı: Otomobil Çok Alan Yok

Van Açık Oto Pazarı’nda otomobil sayısı fazla olmasına rağmen çok az alım-satım işlemi gerçekleşiyor. Önceki dönemlere kıyasla ciddi düşüş gösteren otomobil alım-satımlarından esnaf da müşteriler de şikayetçi.

‘BÜYÜK BİR GİRDAP İÇİNDEYİZ'
Van’daki otomobil satışlarını değerlendiren Van Tuşba Açık Oto Pazarı Yöneticisi Nesim Güneş, 30 yıldır araç alım satış işi yaptığını hiçbir dönem bu kadar büyük sıkıntı yaşamadıklarını belirtti. Van’daki tek açık oto pazarının kendilerinin işlettiğini aktaran Güneş, araç alım satımının nerdeyse yüzde 80 düştüğü bilgisini verdi. Van’da her cumartesi günü açık oto pazarının açıldığını anlatan Güneş, oto pazarına 600 aracın geldiğini fakat bunlardan 3-4 tanesinin ancak satılabildiğini ifade etti. Alım gücünün çok düştüğünü, bu durumu bir galerici aynı zamanda bir açık oto pazarı yöneticisi olarak çok net gördüklerini belirten Güneş, insanların gelip araçlara bakıp gittiğini dile getirdi.

‘BANKALARIN KREDİ FAİZLERİ ÇOK YÜKSEK’
Esnafın bu durumdan kaynaklı büyük sorunlar yaşadığını da söyleyen Güneş; “Bankaların kredi faizleri çok yüksek. Yüzde 2 üzerinde faiz oranları uygulanıyor, haliyle kimse araç kredisi kullanamıyor.  Son bir yılda araç piyasasında resmen kur ayarlaması oldu. Esnaf kendi kirasını ve vergilerini ödeyemiyor. Kefaletten çektiğimiz kredileri yatıramıyoruz. Bazı esnaflar icralık oldu. Ayaküstü galericilik almış başını gidiyor. Memurlar dahi galericilik yapıyor“ dedi. Yeni sisteme göre galericiliğin belli bir izne bağlayacaklarını aktaran Güneş, maliye ve yetkili kurumların bu işi sağlıklı yapmaları için çok iyi denetim yapmaları gerektiğini dile getirdi. Yıllık 20 bine yakın vergi verdiğini ama herkesin bu işi yaptığını belirtti.

 ‘OTO PAZARI AÇIK OTOMOBİL MÜZESİNE DÖNÜŞTÜ’
20 yıldır oto pazarında araba galericiliği yapan Azad Aydın ise, galerinin artık araba müzesine dönüştüğünü söyledi. Bunun sebebinin ise el yakan fiyatlar olduğunu kaydeden Aydın şunları söyledi: “Vatandaş gelip bakıyor, izliyor ve fiyatları öğrendikten sonra ‘o kadar paramız yok’ bizim diyerek çıkıp gidiyor. Eskiden buralar miting alanı gibi olurdu ama şimdi yok. Resmen sinek avlıyoruz. Böyle giderse ben dükkânımı kapatacağım. Kiramı bile ödeyemiyorum” Galericilerden Adnan Şeker ise 13 yıldır aynı yerde araba alım satımı yapıyor. Son 5 yıl öncesine kadar işlerinin iyi olduğunu kaydeden Şeker “ Vatandaş birden ayağını kesti. Müşteri gelmeyince biz hep içeri yani cepten ödemeye başlıyoruz. Ben ve birçok esnaf arkadaşım zor durumdayız. Dertlerimizi sıkıntılarımızı anlatacak kimsemiz yok” İfadelerini kullandı. (DUVAR)

Yorumlar (1)
Rıdvan 2 saat önce
Hurda arabaya 50000 tl yazmıssınız kim alır
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