Van'a kurşun geçirmez semaver!

Vanlılar'ın çay kültürünü yansıtması için belediye tarafından yaklaşık 20 yıl önce Kazım Karabekir Kavşağı'na yapılan ancak 2011'de meydana gelen depremde zarar gördüğü için tehlike oluşturmaya başlayan semaver heykeli, İranlı grafiker ve tasarımcı olan Mehdi Kemali (63) tarafından yıkılıp, yeniden yapıldı. Kaidesi ile birlikte yüksekliği 7,5, çapı ise 4,5 metre olan semaverin yapımında demir, cam, polyester ve karışımları sertleştirme özelliği olan ilaçlar kullanıldı. Tasarımcı Kemali, semaverin çok sağlam ve adeta kurşun geçirmez bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

"20 yıl önce yapılan semaver heykelini yıkıp yerine yenisini yapıldı"

İran'ın Tahran Üniversitesi'nde mezun olduktan sonra tasarım işleriyle ilgilenen Mehdi Kemali, 2003 yılında Norveç'e yerleşti. Yaptığı heykel ve eserlerleri dünya çapında büyük ilgi gören Kemali'nin eserleri ABD'de de sergilendi. Van Büyükşehir Belediyesi de Kazım Karabekir Kavşağı'na yapılan ancak 2011'de meydana gelen depremde zarar gördüğü için tehlike oluşturmaya başlayan semaver heykelini yıkıp yeniden yapmasını istedi. Bunun üzerine kente gelen Kemali, kentin çay kültürünü yansıtması için belediye tarafından yaklaşık 20 yıl önce yapılan semaver heykelini yıkıp yerine yenisini yaptı. Kaidesi ile birlikte yüksekliği 7,5, çapı ise 4,5 metre olan semaverin yapımında demir, cam, polyester ve karışımları sertleştirme özelliği olan ilaçlar kullanıldı. Tasırımcı Kemali, semaverin çok sağlam ve kurşun geçirmez bir özelliğe sahip olduğunu söyledi.

"Daha önce yapılan semaver 2011 Van depreminde hasar gördü"

Kemali,"1998'de Türkiye'ye turist olarak gelmiştim. Bir arkadaşım aracılığıyla Belediye Başkanı ile taştım. Bana Van Kedisi'maketini yapmamı istedi. Ben de 6 metreye kadar bunu yapabileceğimi söyledim. Sonra 2003'te Norveç'e gittim. Orda da bu işi devam ettim ve bazı heykeller yaptım. Benim daha önce yaptığım semaver 2011 Van depreminde hasar görmüştü. Yeni semaveri de büyük bir özenle tasarladım. Polyester, yüzleştirici ve sertleştirici ilaçlarının karışımı ile tasarlayıp, cam elyafla üzerini kapattıktan sonra soğuk ve sıcağa dayanıklı, kurşun geçilmez özelliği de var. Bilgisayar üzerinde tasarımı yaptıktan sonra monte ettik. Çok güzel olmuş. Görenler de çok beğeniyor." dedi.

Vanlı müteahhit Hatem Mühürcü ise, İranlı grafikçi Mehdi Kemali'nin çok güzel heykeller tasarladığını, Van'da yapılan semaverin de büyük ilgi gördüğünü söyledi. DHA