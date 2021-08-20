Van'a iki yeni vali yardımcısı atandı!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti.

Van Vali Yardımcılığı görevine Çankırı Yapraklı Kaymakamı Yavuz Arslan ve Yozgat Aydıncık Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu atandı.

YAVUZ ARSLAN KİMDİR?

1982 yılında Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde doğan Yavuz ARSLAN, ilk ve ortaokulu İscehisar'da, liseyi Afyonkarahisar'da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2007-2015 yılları arasında Maliye Bakanlığına bağlı birimlerde çalıştı ve 2015 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanıp Uşak Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

İl Merkez stajını Uşak Valiliğinde, Kaymakam Refikliği stajını Kütahya/Tavşanlı ve Osmaniye/Bahçe ilçelerinde, Teftiş Stajını İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunda tamamladı. Mersin/Aydıncık, Afyonkarahisar/Dazkırı, Denizli/Bozkurt, Kırklareli/Demirköy ve Kütahya/Domaniç ilçelerinde Kaymakam Vekilliği, Bursa Büyükorhan ilçesinde Kaymakam görevlerinde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca Ankara’da düzenlenen dil kursunu tamamlamasının ardından yurt dışı stajı için gönderildiği İspanya’da Madrid Complutense Üniversitesinde 8 ay süre ile İspanyolca dil eğitimi aldı. Aynı dönemde İspanya Madrid Türk Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğu’nda Büyükelçilik ve Konsolosluk Stajını tamamladı.

14.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemize atanan Yavuz ARSLAN, evli ve üç çocuk babasıdır.

ADEM BALKANLIOĞLU KİMDİR?

Çorum ili Sungurlu ilçesi Aşağı Fındıklı Köyü’nde doğdu. 2012 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamladı.

2014 yılında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Vergi Müfettiş Yardımcısı olarak kamu hizmetine başladı. Yaklaşık 1,5 yıl Ankara merkezde ve Kocaeli Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’nda çalıştıktan sonra, 2015 yılında İçişleri Bakanlığı’nca açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine 104. Dönem Çorum Kaymakam Adayı olarak intisap etti.

Kaymakam adaylığı sürecinde Çorum’da vilayet stajını, Yozgat- Sorgun ve Çanakkale -Eceabat ilçelerinde refiklik stajını ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda teftiş stajını yaptı.

Sırasıyla Denizli - Bozkurt, Iğdır – Aralık ve Amasya – Gümüşhacıköy ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Ayrıca Aralık Dilucu Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği yaptı. Bu dönemde Nahcivan ve İran 1. Derece Sınır Komiserleri ile yapılan sınır güvenliği toplantılarına başkanlık etti.

2017 yılında İspanya’ ya yurt dışı eğitimi için gitti. 8 ay süre ile Madrid Complutense Üniversitesi’nde dil eğitiminin yanı sıra çeşitli kurumlarda ve T.C. Madrid Büyükelçiliği’nde incelemelerde bulundu.

Yurtdışı görevi sonrası İçişleri Bakanlığı’nca açılan kaymakamlık kursuna alındı. Kursu başarı ile tamamlamasının ardından kura sonucu Kayseri ili Tomarza ilçesine atandı. Yaklaşık 2 sene Tomarza Kaymakamlığı görevini yürüten Adem Balkanlıoğlu, 14.07.2020 tarih ve 31185 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2020/362 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aydıncık Kaymakamlığı’na atandı.