Van'a gelecekler dikkat! Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı
Elazığ’da kar yağışı ve tipi sebebiyle Elazığ-Diyarbakır yolu olmak üzere birçok yol trafiğe geçici süre kapatıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı ve tipi Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yaşanan kar ve tipi nedeniyle Elazığ-Diyarbakır Yolu 23-78 kilometreler arası trafiğe kapatıldı. Ayrıca yine Bingöl-Elazığ Yolu 6-41 kilometreler arası da trafiğe kapatıldı.
Öte yandan, Sivrice-Gözeli, Baskil-Kuşsarayı, Palu-Beyhan-Gökdere, Arıcak, Maden-Alacakaya, Baskil-Aydınlar, Karakoçan-Kığı-Adaklı yolları belirli kilometrelerinin tipi ve kar nedeniyle trafiğe geçici süre kapatıldığı bildirildi. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. İHA
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|21
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|21
|43
|3. Sivas Belediyespor
|21
|40
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. Bodrumspor
|21
|37
|6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|21
|37
|7. Somaspor
|20
|35
|8. Çorum FK
|21
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|21
|31
|11. Serik Belediyespor
|21
|29
|12. İnegölspor
|21
|27
|13. Diyarbekirspor
|21
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|21
|25
|15. Turgutluspor
|21
|23
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|21
|18
|18. Ergene Velimeşespor
|21
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|21
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|21
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12