Van'a gelecekler dikkat! Elazığ-Diyarbakır karayolu trafiğe kapatıldı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı ve tipi Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Yaşanan kar ve tipi nedeniyle Elazığ-Diyarbakır Yolu 23-78 kilometreler arası trafiğe kapatıldı. Ayrıca yine Bingöl-Elazığ Yolu 6-41 kilometreler arası da trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, Sivrice-Gözeli, Baskil-Kuşsarayı, Palu-Beyhan-Gökdere, Arıcak, Maden-Alacakaya, Baskil-Aydınlar, Karakoçan-Kığı-Adaklı yolları belirli kilometrelerinin tipi ve kar nedeniyle trafiğe geçici süre kapatıldığı bildirildi. Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. İHA