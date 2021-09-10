Valilikten Sokağa Çıkma Yasağı! Hangi ilde sokağa çıkma yasağı var?

Mardin Valiliği tarafından valiliğin resmi sitesinden yayınlanan duyuruya göre Mardin’in bazı ilçelerinde bu sabah 05:00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Hangi ilçelerde sokağa çıkma yasağı var? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başladı? Sokağa çıkma yasağı ne kadar devam edecek?

Hangi ilçelerde sokağa çıkma yasağı var?

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada bölgedeki askeri operasyonlar sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

VALİLİK ASKERİ OPERASYONLAR SONA ERENE KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN ETTİ

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada bölgedeki askeri operasyonlar sona erene kadar Mardin'in Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Mardin Valiliği açıklamasında ‘Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinde bulunduğu değerlendirilen, Bölücü Terör Örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 10. Eylül 2021 Cuma günü saat: 05:00 itibari ile bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Artuklu İlçesi; Yardere Mahallesi ve Mezraları sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir’ ifadelerine yer verildi. Açıklamada ikinci bir duyuruya kadar vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyması istendi.