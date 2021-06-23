Vali Bilmez kentteki çalışmaları inceledi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu ilçesi Yukarı Güneyce Mahalle yolunda yapılan asfalt ile Sıhke Caddesi’nde başlatılan yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

GÜNCEL 23.06.2021, 10:12
Vali Bilmez kentteki çalışmaları inceledi

Van Büyükşehir Belediyesi kentte başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Güneyce Mahalle yolunda yapılan sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindi. Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel ile çalışma yapılan yolu inceledi. Vali Bilmez, ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Vali Bilmez ve beraberindekiler, daha sonra Sıhke Caddesi’nde başlatılan ‘Prestij Cadde’ çalışmalarını takip etti. Çalışmalarla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ve yüklenici firma temsilcilerinden bilgi alan Vali Bilmez, bir süre alanda gezerek çalışmaları kontrol etti.

Esnafın çay ikramını da geri çevirmeyen Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra buradan ayrıldı.

Yorumlar (6)
çevreci 15 saat önce
Sayın Valim;
van da başlattığınız prestij cadde uygulaması çok güzel fakat knerede ise tüm ağaç ve çimler kuruyor. bunların bakımından kim sorumlu niye bu güzelim emekler zayi oluyor
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Teşekkürler 14 saat önce
Sayın valimiz ilgili ve çalışan bir yönetici. Değerli valimiz Şabaniye Caddesi, Kale Yolu, İskele Caddesi, Suvaroğlu Caddesi, Gölbaşı Sokak ve Eski Cezaevi Caddesinde de bu yaz mutlaka prestij cadde çalışması bekliyoruz ve istiyoruz efendim. Fakat sayın valim belediyelerimizin temizlik birimleri tüm çalışmalara gölge düşürmemeli. Her caddede, her ara sokakta, her semtte, her mahallede ve çarşıların her yerinde mutlaka hem gündüz hem akşam temizlik görevlileri olmalı ve her yer pırıl pırıl olmalı. Bu konuda çok eksik ve eleştiri var. Fakat sizin gayretlerinizi görüyoruz. İnşAllah tüm belediyeler ve tüm birimler hizmet atağına bu şekilde geçerler. Saygılar sunar, hayırlı çalışmalar dileriz.
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Yol Medeniyettir 14 saat önce
İlçe belediyeleri de mahallelerdeki bozuk, kullanışsız, yamalı ve kötü durumdaki onlarca bozuk cadde ve sokağa lutfen el atınız. Edremit , Tuşba ve İpekyolunda bütün mahalle yolları Konya, Kayseri, Malatya, Ordu, Erzurum mahalle yolları gibi olsun. Yollarımız gerçekten yamalı bohça gibi. Yol medeniyettir ve bir şehir, bir mahalle, bir semt ancak yolları kadardır. Güzel ve kullanışlı, pırıl pırıl ve tertemiz yollar istiyoruz. LÜTFEN.
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Misafir65 13 saat önce
Sayın Vali bütün para yatırım vanın bir kaç caddesine harcanıyor. Vanın mahallelerindeki ara yollar berbat derecede. Hâlâ Van'ın ipekyolu ilçesi yalı mahallesi gibi bir çok yerini imara açmadınız. Binlerce hane defalarca doğal gaz talebi yapmış olmasına rağmen, doğal gaz vermediniz. Döktüğünüz asfaltların ömrü bile bir iki sezon. Maksat iş yapılıyor gibi bir izlenim. Trafik berbat. İş, istihdam imkanı yok. Büyük şehir havası hiç yok. Yıllardır bir iki caddenin kaldırımları ha bıre sökülüp diziliyor, göz boyama taktiği uygulanıyor. Bu memlekete Recep Yazıcı gibi babayiğit Valiler lazım.
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Van 15 saat önce
Keşke asfalt yenilir bir şey olsaydı da fakir fukara karnını doyursaydı hiç olmazsa. Bu zift sevdanız bitmeyecek.
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Haydar isik 12 saat önce
Bahçıvan mah 15 temmuz şehitler vadesinde. Yaya yolu bile yokk. Kaldırım yok. Geçenler 1 tane engeli arkadişım takılıp düşyü
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