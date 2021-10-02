Vali Bilmez emniyet lojmanlarında incelemelerde bulundu

 Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapılan emniyet lojmanlarında incelemelerde bulundu.

GÜNCEL 02.10.2021, 11:20
Vali Bilmez emniyet lojmanlarında incelemelerde bulundu

Vali ve Belediye Başkan Vekili Bilmez beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOP) tarafından yapılan emniyet lojmanlarını gezdi. Burada incelemelerde bulunan Vali Bilmez, 40 daireden oluşan lojmanlarla ilgili İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar'dan bilgi aldı.

#mehmet emin bilmez #muradiye
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