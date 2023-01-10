Vali Balcı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Vali Balcı yayınladığı mesajında, “Ülkemizde, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihi “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlanmaktadır. Gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basın, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla, demokrasinin temel unsurlarından biridir.

Gazetecilik mesleği, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar.

Zor şart ve imkânlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. İlimizdeki gelişmeler konusunda halkımızı bilgilendirerek, vatandaşlarımızla devlet arasında iletişimi sağlayan, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimimizde etkin bir rol üstlenen yerel basınımız da, özveriyle yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettirerek, ülkemizle birlikte şehrimizin de kalkınmasına ve demokrasi kültürünün yerleşmesine katkı sağlayacaktır.

Bu duygu ve düşüncülerle; mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren, ulusalda ve Van'ımızda görev yapan basın mensuplarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Van Bölge Gazetesi