Vaka Sayısı 27 Bine Dayandı

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİNE YAKLAŞTI

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 74 MİLYONU AŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 303 bin 572, 2. doz uygulanan aşı miktarı 27 milyon 831 bin 610, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 194 bin 192 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 74 milyon 329 bin 374.

BAKAN KOCA: VAKA SAYISI SINIRIN ÇOK ÜZERİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısı tablosunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun."