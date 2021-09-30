Uyuşturucu sevkiyatında yeni taktik
Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen İran uyruklu şahıs, taktığı çift maskeyle kamufle ettiği uyuşturucu maddeyle yakalandı.
GÜNCEL 30.09.2021, 17:00
Kaynak: İHA
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|6
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|6
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