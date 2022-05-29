Urartulara ait tarihi eserleri Van’da satmaya gelen bir kişi tutuklandı!
Diyarbakır’da arazide bulduğu Urartulara ait tarihi eserleri Van’da satmaya gelen bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır’da arazide bulduğu Urartu dönemine ait tarihi eserleri Van’da satmak için getireceğinin bilgisini alan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, V.O. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonucu Gürpınar-Gevaş karayolu üzerinde yaya olarak beklediği ve şüpheli hareketler sergilediği görülmesi üzerine jandarmanın şahıs üzerinde yaptığı aramada tarihi eser niteliğindeki 2 insan ve 1 hayvan figürlü toplam 3 adet ikon heykel ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, şüpheli V.O. isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. İkonların eski dönemlerde tapınmak için kullanıldığı bilgisine ulaşılırken, tarihi eserler Van Müze Müdürlüğüne teslim edildi." denildi. İHA
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