Ünlü Sanatçıya Dava Şoku! Sanatçı Sıla Neden Davalık Oldu?

Ünlü Sanatçı Sıla Bodrum'da Otellerle Davalık Oldu! Ünlü Sanatçı Sıla Bodrum'daki Otellerle Neden Davalık Oldu? Sıla'nın Villasından Oteller Neden Rahatsız Oldu?

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bakir koyda villa yaptırıp gelen tur teknelerinden rahatsız olarak plajı ve denizi kendine özel olarak kapatınca tepki görmüş ve gündem olmuştu. İzinsiz iskele yaptıran Şahan'dan sonra bir benzer bir vaka daha gerçekleşti!

Şahan Gökbakar Marmaris'te bakir bir koya ev dikmişti. Tatile çıkan insanların günü birlik tur teknelerinin gezme rotasında bulunan koya insanların gelmesinden rahatsız olan Şahan ve eşi plaja ve denize özel mülktür tabelası asmış ve iznsiz iskele yapmıştı. Bu olay tepki görmüş sosyal medyada "Başkası yapmış olsa bin laf ederdi burada. Recep İvedik filminde halkın adamı godoman karşıtlığı ile paraları toplayan adam halkın olan denizi plajı kendine özel yapmaya çalışıyor. Otellerin bile yapması tartışma mevzusuyken ancak yinede insanlara ait kamusal alan olarak işletilirken deniz ve plajların özel mülk olması durumunda yakında kimse bir yere giremez. Böyle bir durum olmaz. Ayrıca bakir bir koya villa dikiyor" yorumları yapılmıştı.

Ünlü şarkıcı Sıla'da Bodrum'daki villasında benzer bir olay yaşadı. Aslında Şahan'ın bariz olarak yaptığı olayından farklı..

Sıla Bodrum'da villasının etrafını 10 metre çitle çevirdi. Villasının etrafında olan otellerden rahatsız olan Sıla villasının etrafını çitle kapattı. Ancak bu sefer oteller manzarayı kapattığı gerekçesiyle Sıla'dan şikayetçi oldu.

Bodrum'un lüks semti Bitez'de villa alan Sıla görüntü vermemek için evinin etrafını 10 metre yeşil çitle çevirdi. Ancak bu durum villasının yanında bulunan otelin odalarının önünü kapatmasına neden oldu..

Bunun üzerine otel Sıla'dan şikayetçi oldu. Ancak Sıla'nın belediyede araya adam sokarak bu şikayetin üzerini kapattığı iddia edildi.