UNHCR Türkiye Temsilcisinden Vali Bilmez'e ziyaret
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc’i makamında kabul etti.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc’i makamında kabul etti.
Görüşme sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez, UNHCR Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc’e Van Gölü’nün Sırları adlı kitap ile NASA’nın düzenlediği yarışmada astronot Kate Rubins tarafından uzaydan çekilen ve birinci olan Van Gölü fotoğrafının bulunduğu tabloyu hediye etti.
Görüşmede Vali Yardımcısı Meral Uçar Arpa, Van İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca da hazır bulundu.
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