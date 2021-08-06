Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'yu kasten öldürme suçundan tutuklandı

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

GÜNCEL 06.08.2021, 22:58
Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'yu kasten öldürme suçundan tutuklandı

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı.

Diğer iki şüpheli F.G. ile D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Esra Hankulu #Ümitcan Uygun
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