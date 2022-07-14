Ukrayna'yı terk eden sivillerin sayısı 9 milyonu aştı

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki siviller, ülkelerini terk etmek zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle söz konusu ülkeden ayrılanların sayısını paylaştı.

Toplam sayı 9 milyonu aştı

İHA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC), Rus saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana 9 milyon 136 bin 6 kişinin Ukrayna terk ettiğini açıkladı.

UNHRC, bu sayının sınır geçişlerinde kayıt altına alınan veri olduğunu belirtti.

En çok göç Polonya'ya

Öte yandan, Ukrayna'dan en çok göç Polonya'ya oldu. Polonya'yı; Romanya, Rusya, Macaristan, Moldova, Slovakya ve Belarus takip ediyor.

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