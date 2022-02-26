Ukrayna'daki Türklerin tahliyelerine başlandı

Ülkenin farklı bölgelerinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen Türk vatandaşları, kara yoluyla dün akşam saatlerinde Romanya'ya hareket etti.

Kiev'den yola çıkan iş insanlarını taşıyan 2 otobüs ile farklı kentlerden hareket ettiği öğrenilen 3 otobüs, Romanya sınırına yakın bölgede bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'dan ayrılacak Türk vatandaşlarının kara yolu geçişlerinde istifade edebilecekleri güncel bilgileri paylaştı.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelerin, Ukrayna'dan ayrılarak kara yoluyla Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarına yönelik kara sınır kapılarındaki uygulamalarının güncellendiğini belirtti.

Buna göre, Ukrayna'dan kara yoluyla ayrılacak Türk vatandaşları, sınır kapılarından Polonya, Moldova ve Slovakya'ya pasaport veya kimlik kartlarıyla vizesiz geçebilecek.

Türk vatandaşları, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'a ise pasaportla yine vizesiz girebilecek.

Bulgaristan, Macaristan, Moldova, Polonya, Romanya ve Slovakya, Ukrayna'dan gelen Türk vatandaşlarından PCR testi ve Kovid-19 aşı sertifikası istemeyecek.

Öte yandan, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de Ukrayna'dan kara yoluyla ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarına yönelik ülkesinin uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Matis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarının vizesiz, PCR testi olmadan Ukrayna'dan Macaristan'a girebildiğini belirterek, "Bizim yüzümüzden hiçbir Türk vatandaşının hayatı tehlikede olmayacak." ifadesini kullandı.

Kamu Bülteni