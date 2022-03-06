Ukrayna'da tahliyeler durdu

Rusya, bu sabah Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağını duyurmuştu; ancak Mariupol Belediye Başkanı, Rusların bombardımana devam etmesi nedeniyle tahliyelerin ertelendiğini açıkladı.

Savaşın 10’uncu gününe dirdiğimiz sabah saatlerinde Rusya'dan geçici ateşkes kararı geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyuruldu.

Ancak Mariupol Belediye Başkanı, Rusların bombardımana devam etmesi nedeniyle tahliyelerin ertelendiğini açıkladı. Mariupol Belediye Meclisi de genel bir duyuru yaparak son durum hakkında bilgi verdi. Mariupol halkına; ‘’Tüm Mariupol kenti sakinlerine geri dönmelerini ve sığınaklara gitmelerini tavsiye ediyoruz.

Şuan Rusya Federasyonu ile ateşkes rejimi için görüşmeleri sürdürüyoruz. Herhangi bir değişiklik olması halinde hoparlörlerden bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Mariupol Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Orlov ise Rus ordusu tarafından bombardımana devam edildiğini duyurarak, "Ruslar bizi bombalamaya ve topçu kullanmaya devam ediyor. Mariupol'de ateşkes yok ve güzergah boyunca da ateşkes yok. Sivillerimiz kaçmaya hazır ama bombardımandan kaçamıyorlar" diye konuştu.

Kamu Bülteni