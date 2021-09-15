TV'de bugün ne var bugün hangi diziler var, TV'de 14 Eylül 2021 Salı günü ne var?

Bugün tv de neler var ?Ne izleyebiliriz ?Peki bu akşam kanallarda hangi diziler var ? Yayın akışıyla ilgili tüm detaylar ...

GÜNCEL 15.09.2021, 11:24
TV'de bugün ne var bugün hangi diziler var, TV'de 14 Eylül 2021 Salı günü ne var?

 15 EYLÜL YAYIN AKIŞI 

ATV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Biz Böyleyiz
22:25 Fantastik Dörtlü

KANAL D 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema
22:45 Sadakatsiz

STAR TV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

FOX TV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Bir Aşk İki Hayat
22:30 Yasak Elma

TRT 1 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05:25 Tövbeler Olsun
08:35 Kalk Gidelim
12:10 Benim Adım Melek
15:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:25 Dünya Hali (Altyazılı)

TV8 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Paylaş Benimle
13:45 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 İçimizden Biri
22:45 Sahte Kabadayı

KANAL 7 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Gelin Geldi
09:00 Çerçi
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:45 Baş Tacım
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Diriliş Ertuğrul

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23°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2021
İmsak 04:09
Güneş 05:34
Öğle 12:10
İkindi 15:45
Akşam 18:35
Yatsı 19:54
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14. Gaziantep FK 4 4
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