TV'de bugün ne var bugün hangi diziler var, TV'de 14 Eylül 2021 Salı günü ne var?

15 EYLÜL YAYIN AKIŞI

ATV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Biz Böyleyiz

22:25 Fantastik Dörtlü

KANAL D 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

07:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Yerli Sinema

22:45 Sadakatsiz

STAR TV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:45 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı

FOX TV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Bir Aşk İki Hayat

22:30 Yasak Elma

TRT 1 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi



05:25 Tövbeler Olsun08:35 Kalk Gidelim12:10 Benim Adım Melek15:45 Seksenler (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)23:25 Dünya Hali (Altyazılı)

TV8 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Paylaş Benimle

13:45 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

SHOW TV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

06:00 Yeni Gelin

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 İçimizden Biri

22:45 Sahte Kabadayı

KANAL 7 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah

07:45 Gelin Geldi

09:00 Çerçi

10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı

12:45 Baş Tacım

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Emanet

21:15 Diriliş Ertuğrul