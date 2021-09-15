TV'de bugün ne var bugün hangi diziler var, TV'de 14 Eylül 2021 Salı günü ne var?
Bugün tv de neler var ?Ne izleyebiliriz ?Peki bu akşam kanallarda hangi diziler var ? Yayın akışıyla ilgili tüm detaylar ...
15 EYLÜL YAYIN AKIŞI
ATV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Biz Böyleyiz
22:25 Fantastik Dörtlü
KANAL D 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı
07:15 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema
22:45 Sadakatsiz
STAR TV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
16:45 Star Market
18.40 Star Haber
20:00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı
FOX TV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Bir Aşk İki Hayat
22:30 Yasak Elma
TRT 1 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı
04:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
08:35 Kalk Gidelim
12:10 Benim Adım Melek
15:45 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
23:25 Dünya Hali (Altyazılı)
TV8 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Paylaş Benimle
13:45 Masterchef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Masterchef Türkiye
SHOW TV 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 İçimizden Biri
22:45 Sahte Kabadayı
KANAL 7 15 Eylül 2021 Çarşamba Yayın Akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Gelin Geldi
09:00 Çerçi
10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
12:45 Baş Tacım
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Diriliş Ertuğrul
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
|14. Gaziantep FK
|4
|4
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Tuzlaspor
|4
|10
|4. Manisa FK
|4
|9
|5. Erzurumspor
|5
|9
|6. Ankaragücü
|4
|8
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|5
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|3
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0