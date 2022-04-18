Tuşba'ya 100 Milyon TL'lik Millet Bahçesi

17 bin 212 metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin projesi Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin yoğun bürokrasi görüşmesi sonrası hayata geçiriliyor.

GÜNCEL 18.04.2022, 12:54
Tuşba'ya 100 Milyon TL'lik Millet Bahçesi

17 bin 212 metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin projesi Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin yoğun bürokrasi görüşmesi sonrası hayata geçiriliyor. Geçtiğimiz gün Van'a ziyaret düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin yapımına Haziran ayında başlanacağı müjdesini verdi.

Van’ın ilk Selçuklu mimari sanatını yansıtan Tuşba Belediyesi hizmet binasının da bulunduğu ve yapımı tamamlanan 27 eserin toplu açılışını gerçekleştiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuşbalıların beklediği müjdeyi verdi. Tuşba Belediyesi Kent Meydanı’nda düzenlenen açılış töreninde alanı dolduran Vanlılara hitap eden Bakan Kurum, TOKİ tarafından 22 Kasım 2021 tarihinde ihalesi yapılan 717 bin 212 metrekare alanı ile bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin yapımına Haziran ayında başlanacağını söyledi.

Bakan Kurum’un Tuşbalılara verdiği müjdeden dolayı kendisine teşekkür eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise ihale bedelinin yaklaşık 100 milyon TL olan mega projenin sadece Tuşba ilçesine değil, tüm bölgeye büyük bir değer katacağını söyledi. Haziran ayında yapımına başlanacak olan projenin yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini yükselteceğini dile getiren Başkan Akman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefleri doğrultusunda yapılacak olan Tuşba Millet Bahçemiz, Tuşba’ya ve dolayısıyla Van ve bölge ekonomisine de katma değer sağlayacaktır” dedi.

Bölgenin en büyük millet bahçesi özelliğine sahip olan ‘Tuşba Millet Bahçesi’ projesi için Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a destek veren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, projenin hayata geçirilmesi için yoğun bir bürokrasi görüşmesi yapmış ve yapım sözü almıştı.

Yorumlar (3)
Vatandaş 2 saat önce
Yüz milyon millet bahçesi olacağına fabrika kurulsun insanlar evine ekmek goturebilsin anca millet bahçesi saraylar külliye ler yapılsın milletin aklı ile dalga geçmeyin artık bunları savunacak birkaç kişi çıkacaktır savunanlara otlak yapılıyor blgnz
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (0)
wanli 3 saat önce
neye yarar aç karınla git bahçede otur
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (0)
metin 2 saat önce
ya ne kadar saçma bişey şevli ile akman para yiyecek diye yaptıkları projeye bakın van halkı işsiz sefil buna bi çare bulun bu gibi prıjeler para olduktan sonra aç kurtlar çok zaten
Cevapla Beğendim (2) Beğenmedim (0)
13
kapalı
Namaz Vakti 18 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 35 78
2. Bodrumspor 35 70
3. 1461 Trabzon FK 35 67
4. Sivas Belediyespor 35 63
5. Çorum FK 35 61
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 35 60
7. Afjet Afyonspor 35 59
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 35 57
9. Somaspor 35 52
10. İnegölspor 35 49
11. Ankaraspor 35 48
12. Etimesgut Belediyespor 35 44
13. Diyarbekirspor 35 41
14. Sarıyer 35 39
15. Serik Belediyespor 35 39
16. Adıyaman FK 35 36
17. Turgutluspor 35 34
18. Ergene Velimeşespor 35 31
19. Niğde Anadolu FK 35 25
20. Kahramanmaraşspor 35 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Sivasspor 33 42
13. Kayserispor 33 42
14. Galatasaray 32 41
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 30 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 38
12. Gençlerbirliği 30 38
13. Altınordu 31 38
14. Menemen Belediyespor 30 36
15. Denizlispor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 30 31
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. M. United 32 54
6. Arsenal 31 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21