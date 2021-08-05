Tuşba'dan Antalya'ya Destek
Van’ın Tuşba Belediyesi, Muğla’nın Marmaris ve Milas ilçelerinde halen devam etmekte olan orman yangınına müdahale etmek üzere bir arazöz, bir ekskavatör ve bir su tankeri ile 6 personel gönderdi.
Tüm Türkiye'yi hüzne boğan orman yangınlarının söndürülmesi için hummalı bir çalışma yürütülürken, başta Antalya ve Muğla olmak üzere yangın bölgelerine destek amaçlı makine, ekipman ve personel takviyeleri devam ediyor. Tuşba Belediyesi de bu kapsamda Muğla’nın Marmaris ve Milas ilçelerinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bir arazöz, bir ekskavatör ve bir su tankeri ile 6 personelini bölgeye sevk etti. Yola çıkan ekiplerin kısa sürede bölgeye ulaşarak çalışmalara katılması bekleniyor.
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