Tuşba'da mahallelere sentetik çim saha

Van’ın Tuşba Belediyesi, kırsal mahallelerde oturan gençlerin sağlıklı alanlarda spor yapmalarını sağlamak amacıyla 5 mahalleye sentetik çim saha kazandırdı.

GÜNCEL 03.08.2021, 14:21
Tuşba'da mahallelere sentetik çim saha

Kırsal mahallelere yaptığı yatırımlarla kalkındırmayı hedefleyen Tuşba Belediyesi, günümüz şartlarına uygun modern spor alanlarını oluşturmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan maddi imkanlarla 5 mahalleye sentetik çim saha yapıyor. Finansmanını Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanan sentetik çim sahaların ihalesini ve kontrolünü kendi ekipleri ile yürüten Tuşba Belediyesi, yapımları devam eden sahaların ihale şartnamesinden belirtilen süreden çok daha erken bir tarihte bitirmeyi hedefliyor.

Şemsibey, Kasımoğlu, Pirgarip, Hıdır ve Güveçli mahallelerinde yapımı süren sentetik çim sahalarının bulunduğu bölgelere değer katacağı, il ve ilçenin sporuna önemli katkı sağlayacak yatırımlar olduğu dile getiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, saha zeminin sporcuların sağlıklı ve rahat spor yapmaları için standartlara uygun olarak yapıldığını belirtti. Başkan Akman, “Mahallemizde gençlerimizin boş zamanlarında top oynamak istediklerinde arazide oynamak zorunda kalıyorlardı. Yapılan bu saha ile gençlerimiz ve çocuklarımız hem daha temiz ve güvenli bir ortamda top oynayacak hem de bir nebzede olsa günümüzün hastalığı olan telefon ve televizyon gibi teknoloji araçlardan uzaklaşmış olacaklar” dedi.

İlçeye yüzme, bireysel ve takım sporları için birçok tesisi daha kazandıracaklarını dile getiren Başkan Akman, spor yapmak isteyen herkes için sporu erişilir kılma adına imkan sunacaklarını vurguladı. Başkan Akman, “Mahallelerimize yaptığımız sentetik çim sahaların yanı sıra önümüzdeki süreçte yapılmasını planladığımız çok amaçlı kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu ve 480 seyirci kapasiteli türbinli çim sahanın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ile Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (3)
altair 10 saat önce
iskele caddesi ara sokaklar yama içinde sokaklar pislik içinde elli kere muracat ettik köprünün üstü delik deşik yama bile yapılmadı spor sahası yapmak iyidir ama bunlarıda yapın bir zahmet artık
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HUZEYFE 14 saat önce
tusba beyuzumu mahallesınde içme su yok
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Yazık değil mi? 13 saat önce
Belediyenin önündeki çimler sararmış ve kurumaya yüz tutmuş. Şehirdeki bütün parklarda, refüjlerde, kaldırımlarda, kavşaklarda, sahil bandında var olan bütün çim alanlar ve ağaçlar sulanmalı. Üç ilçede de yeşil alanlarda ciddi eksikler var. Sararma ve kuruma olan o kadar çok yer var ki.
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