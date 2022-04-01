Tuşba'da 'Kitap Kafe' Açıldı
Tuşba Belediyesi, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde 100 metrekare kapalı alana sahip olan bir kitap kafe oluşturdu.
Tuşba Belediyesi, Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde çocuk ve yetişkinlerin yanı sıra her yaşta insanın faydalanabileceği, internet erişimi olan, sosyal aktivitelerin gerçekleştirilebileceği ‘Kitap Kafe’nin açılışını gerçekleştirdi.
Düzenlenen bir törenle Belediye Başkanı Salih Akman tarafından açılışı gerçekleştirilen ‘Kitap Kafe’de ikramlar dahil tüm hizmetlerin ücretsiz verileceğini belirtti. Vatandaşların temiz bir ortamda güzel vakit geçirebilecekleri için ‘Kitap Kafe’yi açtıklarını söyleyen Başkan Akman, özellikle gençleri okumaya yönlendirmek ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutulmaları için önemli bir hizmet olduğunu söyledi.
Tuşba Toplum Yaşam Merkezi’nde 100 metrekare kapalı alana sahip olan Kitap Kafe’nin haftanın 7 günü açık olacağını da dile getiren Başkan Akman, “Hizmete açtığımız ‘Kitap Kafe’de ikramlar dahil tüm hizmetler ücretsiz olarak verilecek. İsteyen gençlerimiz satranç gibi zeka oyunlarını da oynayarak daha güzel vakit geçirebilirler” dedi.
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|30
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|55
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|28
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