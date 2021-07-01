Tuşba'da borç ödemede büyük kolaylık
Van’ın Tuşba Belediyesi, 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanununun yürürlüğe girdiği belirtilerek, “Herhangi bir sebepten dolayı belediyemize birikmiş borcu bulunan vatandaşlarımıza ödemede büyük kolaylık sağlanacaktır” denildi.
GÜNCEL 01.07.2021, 16:23 01.07.2021, 16:40
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