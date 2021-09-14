Tuşba Belediyesi’nden ücretsiz YKS hazırlık kursu

Tuşba Belediyesi, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü destekli açacağı YKS Kursu ile liseden mezun olmuş öğrencileri üniversiteye hazırlık sürecinde bir araya getiriyor. YKS Kursu, Kalecik Toplum Yaşam Merkezi’nde akıllı tahta gibi son teknolojilerin kullanılarak oluşturulan sınıflarda hafta içi 5 gün boyunca belirlenecek haftalık ders programı çerçevesinde branş öğretmenler tarafından verilecek. Tuşba Belediyesi tarafından kaynak desteği sağlanacak olan öğrenciler, düzenli olarak gerçekleştirilecek deneme sınavları ile kendilerini ölçme imkanı da bulacak. Uygulamalı test çözme teknikleri ile desteklenecek olan eğitimlerde sınav sonuçlarını ise öğretmenlerin danışmanlığında bire bir değerlendirilerek analiz edileceği kaydedildi.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alındığı sınıflarda temizlik ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak verilecek olan YKS Kursuna katılmak isteyen lise mezunlarının 17 Eylül 2021 Cuma Günü mesai bitimine kadar Tuşba Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ile Kalecik Toplum Yaşam Merkezi’ne başvurarak kayıt yapabilecekleri vurgulandı. Üniversite hazırlık sürecinde yoğun eğitim temposunun yanı sıra öğrencilere yıl boyunca rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin de verileceği kaydedildi. Sınavın ardından tercih günlerinde ise branş öğretmenleri ve rehberlik servisinden oluşan tercih komisyonu, öğrenci ve ailelerle görüşerek en doğru tercihi yapmaları adına çalışmalar gerçekleştireceği ifade edildi.