Türkiye yarın ekranlarda ‘tek yürek’ olacak

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, on binlerce can kaybına neden oldu.

Depremin 9’uncu gününde bazı kentlerde arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, büyük yıkıma uğrayan 10 ile yardımların ardı arkası kesilmiyor.

Türkiye yeniden 'tek yürek' olacak

Şimdiye kadar yüzlerce depremzedeye ulaşılırken, hala büyük ihtiyaçlar söz konusu…

Bunun için Türkiye’de yarın “tek yürek” olmak için büyük bir kampanyaya daha imza atılacak.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis'teki afetzedeler için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın, aynı anda 8 ulusal televizyon kanalında ekranlara gelecek.

8 kanalda ortak yayın

Ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.

Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzlerinin toplayacağı yardımlar AFAD ve Türk Kızılay’ına bağışlanacak.

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