Türkiye Tek Yürek! Ortak yayında yardım kampanyası başladı

Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oluyor.

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oluyor.

“Türkiye Tek Yürek” yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.

BAĞIŞLAR BAŞLADI...

Zirve Holding, Turkuaz Medya Grubu adına 700 milyon TL bağış yaptı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ise Türk Telekom adına 2 milyar TL bağış yaptı. Ayrıca Önal, iş ortakları Kore Telekom'un da 15 milyon TL bağış yaptığını açıkladı.

Televizyoncu Müge Anlı, Borsa İstanbul Grubu'nun 2 Milyar Türk lirası bağışladığını duyurdu.

Cengiz Holding 2.5 milyar TL bağış yaptığını açıkladı.

Nihat Hatipoğlu 200 bin TL bağışladığını duyurdu.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli "2 milyar TL'lik bir destekte bulunacağız" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin TL bağışladı

İsmini vermek istemeyen ve bu depremde akrabalarını kaybeden Kahramanmaraşlı bir iş adamı AFAD'a 50 milyon TL bağışladığını duyurdu...

Zorlu Holding Grubu 30 milyon TL bağışladığını açıkladı.

Ahlatçı Holding de 100 milyon TL bağışladığını duyurdu.