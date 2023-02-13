Türkiye'nin yenilenmiş diri fay haritası
MTA yenilenmiş haritalarına göre Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
Türkiye, 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşadı.
Daha şimdiden ölü sayısı 30 bini geçerken bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor.
Deprem 10 ilde büyük yıkım yaşarken, Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşanan bu felaketten sonra deprem korkusu hiç olmadığı kadar insaları sarmış durumda.
İnsanlar musibetten ders çıkarma adına deprem için hazırlık amacıyla çantalar, bina sağlamlık testleri yaptırmaya başladı.
Bu kapsamda Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) de Türkiye'nin yenilenmiş diri fay haritası yayınlandı.
5.5'lik deprem üretecek 485 diri fay
MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
Paylaşılan haritaya göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.
Fay üzerinde bulunan iller
Fay üzerinde bulunan iller ise, Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat’ın yanı sıra 110 ilçe de fay üzerinde.
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