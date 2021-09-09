Tunçdemir ailesinin acı günü

Şevi Aşiretinin ileri gelenlerinden Tunçdemir ailesinin büyüğü, WanHaber.com Genel Yayın Yönetmeni Uğur Tunçdemir’in amcası, 23. Dönem Van Milletvekili İkram Dinçer’in kayın pederi H. Şükrü Tunçdemir vefat etti.

Timar bölgesinin önde gelen isimlerinden merhum Hacı Kasım, Hacı Mustafa, İbrahim, Yusuf ve Hacı Feyat Tunçdemir’in kardeşi, Ticaret Bakanlığında Şube Müdürü Kemal ve Gazeteci-Yazar Cemal Tunçdemir’in babası, 23. Dönem Van Milletvekili İkram Dinçer ve Nedim Sümer’in kayınpederi H. Şükrü Tunçdemir vefat etti.

Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şabaniye Mezarlığına defnedilecek.

WanHaber.com olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.