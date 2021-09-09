Tunçdemir ailesinin acı günü
Van’ın önde gelen aşiretlerinden Şevi Aşiretine mensup Tunçdemir ailesinin büyüğü H. Şükrü Tunçdemir 87 yaşında vefat etti.
Şevi Aşiretinin ileri gelenlerinden Tunçdemir ailesinin büyüğü, WanHaber.com Genel Yayın Yönetmeni Uğur Tunçdemir’in amcası, 23. Dönem Van Milletvekili İkram Dinçer’in kayın pederi H. Şükrü Tunçdemir vefat etti.
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Şabaniye Mezarlığına defnedilecek.
WanHaber.com olarak merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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