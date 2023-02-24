TÜİK açıkladı! Van 79. sırada yer aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in verilerine göre, 2020 yılında ölüm hızında binde 3,7 ile 78. sırada yer alan Van, 2021 yılında ise, kaba ölüm hızında binde 3,7 ile 79. sırada yer aldı.

GÜNCEL 24.02.2023, 10:46
TÜİK açıkladı! Van 79. sırada yer aldı

TÜİK'in ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri verilerine göre 2021 yılında 565 bin 594 olurken, 2020 yılında kaba ölüm hızında binde 3,7 ile 78. Sırada yer alan Van, 2021 yılında ise binde 3,7 ile 79. sırada yer aldı. Bitlis 2020 yılında kaba ölüm hızında binde 4,2 ile 71. sırada yer alırken, 2021 yılında ise binde 4,1 ile 76. sırada yer aldı.

2020 yılında Muş kaba ölüm hızında binde 3,9 ile 76. sırada yer alırken, 2021 yılında binde 3,9 ile 76. sırada yer aldı. Muş 2020 yılında kaba ölüm hızında binde 3,9 ile 76. sırada yer alırken, 2021 yılında ise 3,9 ile aynı sırada yer aldı. Hakkari 2020 yılında kaba ölüm hızında binde 3,4 ile 80. sırada yer alırken, 2021 yılında ise binde 3,0 ile aynı sırada yer aldı.

Ölüm sayısı 2020 yılında 507 bin 938 iken 2021 yılında %11,4 artarak 565 bin 594 oldu. Ölen kişilerin 2020 yılında %56,0'sını erkekler, %44,0'ünü kadınlar oluştururken 2021 yılında ölen kişilerin %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturdu.

KABA ÖLÜM HIZI BİNDE 6,7 OLDU

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2020 yılında binde 6,1 iken 2021 yılında binde 6,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düşerken 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düştü.

VAN, KABA ÖLÜM HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLER ARASINDA…

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu iller, 2021 yılında binde 12,7 ile Sinop ve Kastamonu oldu. Bu illeri binde 11,2 ile Giresun ve Edirne, binde 11,1 ile Balıkesir ve Çankırı, binde 10,8 ile Çanakkale izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,0 ile Hakkari, binde 3,7 ile Van ve binde 3,8 ile Şanlıurfa izledi.

VAN, 2020 YILINDA KABA ÖLÜM HIZINDA 78. SIRADA

Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2015 yılında kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 9,9 ile Sinop, binde 9 ile Çankırı ve binde 8,8 ile Edirne izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,8 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,9 ile Batman ve Hakkari, binde 3,1 ile Diyarbakır ve Van izledi.

VAN'DA 2020 YILINDA BEBEK ÖLÜM HIZI

16,4 Bebek ölüm hızı illere göre incelendiğinde, 2015 yılında 2014 yılında olduğu gibi bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 25,3 ile Kilis oldu. Bu ili binde 20,1 ile Şanlıurfa, binde 17,2 ile Gaziantep ve binde 16,4 ile Van izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,8 ile Bartın oldu. Bu ili binde 4,6 ile Kırklareli, binde 5,2 ile Rize ve binde 5,4 ile Edirne izledi.

Van Bölge Gazetesi

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