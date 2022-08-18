TÜGVA'nın Van'daki Doğa Kampı'na yoğun başvuru

TÜGVA İl Başkanı Mehmet İsa Deniz, Van Gölü'nün kıyısında Edremit'te yer alan Fidanlık Tabiat Parkı'nda düzenlenecek olan kampa, Van'dan binlerce lise öğrencisinin başvurduğunu ifade etti.

Başkan Deniz, yaptığı açıklamada, öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif becerilerini geliştirecekleri kamp deneyiminin, her gencin manevi gelişimine katkı sağlayan önemli bir etkinlik olacağını dile getirdi. Doğa Kampı'nda önemli etkinliklerin olacağını vurgulayan Deniz, "Aileden ayrı kalınarak, sorumluluk alınması, öz güven ve fiziksel gelişimin bir arada yaşandığı bu yaşlar için kamp ve yaz okulu deneyiminin gençler için anlamı büyüktür.

Öğrenciler liderlik ve öz yaşam becerilerini geliştirecekler. Kamp, çocuklarımızın ve gençlerimizin sadece eğlenmesini sağlayan tatil amaçlı bir organizasyon olmayıp, onların liderlik, öz yaşam becerileri ve temel dini eğitimlerini alacakları bir çalışmadır. Gençler burada edindikleri dostluklar ve örnek liderlerle unutulmaz bir tatil deneyimi yaşayacak. Gençlerin öğrendiklerini fark etmeden eğlendikleri yerler olan kampta, öğrenciler birçok farklı spor dalında kendilerini geliştirmektedir.

Kampta öğrenciler, kampçılık, havalı tüfek, ayak tenisi, haberleşme-telsiz, paintball, mangala, satranç, yüzme, plaj voleybolu, plaj futbolu ve deniz bisikleti gibi aktivitelerin yanı sıra Kuran-ı Kerim, ilmihal ve siyer gibi temel dini bilgileri de edinecek" dedi. Başkan Deniz, 19 Ağustos'ta başlayacak olan ve 11 Eylül'e kadar sürecek kampın, üçer günlük 9 dönem halinde gerçekleşeceğini hatırlatarak, "Her dönemde 100 kadar öğrencinin bulunduğu kampta, öğrencilerin 25 kişilik obalar halinde gün içerisinde düzenli olarak aktivite programlarını yapacaklar.

Her obaya spor hocası, bir vakıf sorumlusu ve dini eğitim veren bir hoca olmak üzere toplam 3 sorumlu eşlik etmektedir. Tümüyle ücretsiz olan TÜGVA Doğa Kampımız Cuma günü başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi