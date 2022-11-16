Trafik sigortasında yeni düzenleme! Bunu yapana yüzde 200 zam, yapmayana yüzde 50 indirim

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. Trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Yapılan düzenlemeye göre, sıfır çok riskli sürücüler ve sekiz çok iyi sürücüler basamağı getirilerek, 5 yıl kaza yapmayan sürücülere 8'inci basamağa yüzde 50 indirim yapılacak. Sıfır basamağında bulunanlara ise yüzde 200 zam gelecek. İşte düzenlemeyle ilgili ayrıntılar...

GÜNCEL 16.11.2022, 12:18
Trafik sigortasında yeni düzenleme! Bunu yapana yüzde 200 zam, yapmayana yüzde 50 indirim

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından zorunlu trafik sigortaları için düzenleme yapıldı. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, trafik sigortalarında yeni yol haritasını açıkladı. Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırınca basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek.Her basmağı kendi içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken eğer trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz " diye konuştu.

Araç başına 10 bin lirayı buldu! Yeni yıldan itibaren yeniden zamlanacak
Trafik sigortasında 15,5 yılda 17,5 milyar liralık zarar oluştuğunu belirten Eroğlu, "Hedefimiz tüm taraflar için sürdürülebilir bir branş hedefimiz var. Öncelikle 25 milyon vatandaşımız ve sermayedarlar ile acenteler odağımızda. Yetkili masalarda oturanlar olarak trafik sigortasını uygun vermekle sorumluyuz" dedi.

Trafik kazalarındaki azalmaya dikkat çeken Eroğlu, ancak sürücü kaynaklı trafik kazalarının en önemli kaza nedeni olduğunun altını çizerek, "Bu yıl ekstra şeyler yaşıyoruz. Günün sonunda araçların değerinde radikal bir artış oldu. Kur ve asgari ücret de arttı. Buna karşın mali gelirlerimiz azaldı. Bu yılın istisna bir yıl olduğunu kabul edip referans almamamız lazım."

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN 3 ŞART
Trafik sigortasını sürdürülebilir olarak çözmek için etkin bir maliyet yönetimi, sürücü davranışları ve etkin tarife yönetimi gerektiğini belirten Eroğlu, "Sorunları çözmenin iki yolu var. Trafikteki tüm basamakları havuza koyup zorunlu hale getirilmesi. Ancak vereceğimiz karar 25 milyon insan ve 17 bin acenteyi ilgilendiriyor. Yapısal çözüm getirmeden cezalarla işin çözüleceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Sonuç olarak tavan sisteminden serbest tarife sistemine geçişin bir gereklilik olduğunun altını çizen Eroğlu, "2010 yılında serbest tarife geldiğinde 5 yılda riskli sürücüler davranışlarını değiştirerek bu sürücülerin oranı yüzde 36'dan yüzde 15'e düşmüştü.

TRAFİK SİGORTASINDA 'DİNAMİK BASAMAK' YÖNETEMİ
Bugünden sonra dinamik basamak yöntemini uygulayacaklarını anlatan Eroğlu, "Mevcut 7 basamaklı sistem mevcut sorunları çözmüyor. Bu yüzden 0 çok riskli sürücüler ve 8 çok iyi sürücüler basamağı getiriyoruz. 5 yıl kaza yapmayan sürücüler 8'inci basamağa yüzde 50 indirim. Sıfırınca basamakta bulunanlara yüzde 200 zam gelecek.Her basmağı kendi içinde değerlendireceğiz. Bunu yaparken eğer trafik sigortasını yapmayan sigorta şirketine de ciddi yaptırımlar getireceğiz " diye konuştu.

Mynet

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