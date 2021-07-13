Tosuncuk ilki yaşayacak! Hesap vakti geldi Artık yüzleşme vakti

Çiftlik Bank'ta binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın teslim olduktan sonra bugün bir ilki yaşayacak. Mehmet Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez mağdurların huzurunda hakim karşısına çıkacak.

GÜNCEL 13.07.2021, 09:24
Tosuncuk ilki yaşayacak! Hesap vakti geldi Artık yüzleşme vakti

Çiftlik Bank'ın 'Tosuncuk' lakaplı CEO'su Mehmet Aydın için hesap günü geldi çattı. 2018 yılında kaçtıktan 3 sene sonra Türkiye'ye teslim olan Tosuncuk Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu dava kapsamında bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Aydın, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak ifade verecek.

"Hatalarım oldu ama ben de mağdurum" savunması yapan Çiftlik Bank'ın Tosuncuk lakaplı kurucusu Mehmet Aydın, ağabeyinin de gözaltına alınmasının ardından 2'si firarisi kalan 20 sanıklı Çiftlik Bank davasında savunma yapacak. Geçtiğimiz günlerde teslim olacağına dair bir video yayınladıktan sonra Brezilya'dan özel ekiple Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın, yıllar süren firarının ardından tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

102 mağdurun daha şikayetçi olduğu soruşturma dosyası kapsamında ifade veren Aydın, "Dolandırma amacım yok. Paralarını alıp kaçma kastım da yok. Yurt dışında hep mağdurların parasını ödemeyi düşündüm. Örgüt kurup insanları dolandırdığım iddiasını kabul etmiyorum." dedi.

Aydın, "Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu. Yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Ben de mağdurum. Mağdurların zararı Türkiye'deki el konulan varlıklarımca karşılansın" dedi. Cezaevine gönderildi." ifadelerini kullandı.

Hesap vakti geldi
Güvenlik gerekçesiyle Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gönderilen Mehmet Aydın için artık hesap vakti. Binlerce mağdurun şikayetçi olduğu Çiftlik Bank davasında ilk kez mahkeme karşısına çıkacak.

2 yıl önce açılan dava kapsamında firari olması nedeniyle ifadesi alınamayan Aydın, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği yargılamada ilk savunmasını yapacak.

Artık hakim karşısında olacak
Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, bir numaralı sanık Mehmet Aydın'ın bulunduğu cezaevinden 13 Temmuz Salı günü ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile ifade vermesi için yazı gönderdi.

SEGBİS yöntemiyle ifadesi alınacak olan Aydın, 3 bin 762 mağdurun bulunduğu davada celse arasında mahkeme heyetinin sorularına yanıt verecek. Aydın'ın ifadesi, hakkında açılan ve 750 mağdurun bulunduğu 2. Çiftlik Bank davasına da girecek.yeniakit

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